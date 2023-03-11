Ротен винит игроков «ПСЖ» в вылете из ЛЧ: «Я больше не хочу их видеть. Клуб не должен быть у них в плену из-за их контрактов. Маркиньос, Верратти, убирайтесь!»

Теги ПСЖ Жером Ротен лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Маркиньос Марко Верратти Футбол

Жером Ротен высказался о вылете «ПСЖ» из Лиги чемпионов.

Парижская команда дважды проиграла «Баварии» в 1/8 финала (0:1, 0:2) и покинула турнир.

«В первую очередь я виню игроков. Я больше не хочу их видеть, и я хочу, чтобы они поняли. Тот факт, что у них трехлетние или четырехлетние контракты, не означает, что клуб должен быть в плену у этих игроков. Маркиньос, Верратти, если вы так любите «ПСЖ», то убирайтесь, ребята!

В больших клубах всегда есть исполнительные игроки, именно они выводят команду на самый высокий уровень. Проблема в том, что в «ПСЖ» у них ничего не поучается.

Там как будто вечная перезагрузка, каждый год я чувствую, что веду одни и те же шоу. Я начинаю уставать от того, что происходит. Мне больно видеть клуб в таком состоянии. Но я говорю себе, что потребуется даже больше, чем революция, чтобы изменить ситуацию», – сказал бывший игрок «ПСЖ» в эфире передачи Rothen s’enflamme на RMC.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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64 комментария

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meredow06
Не считая Марко Веррати,у ПСЖ дыра в полузащите!Согласитесь?
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Analjinn
Ответ Bugy
каждый раз вопрос. А кто такой Ротен?) Он даже чемпионом франции не был, проиграл бездарно финал ЛЧ порту и свалил в псж) достижений с гулькин нос и еще че то там вякаят
Ну его голос всяко авторитетней комментаторов спортсру.
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Андрес Бондаренко
Ответ Совесть Черданцева
Убрать единственного нормального полузащитника и одного из лидеров обороны? Ну ладно...
Такое ощущение, что он на контракте у Марселя, Лиона, Лилля, Монако и еще половины Лиги1.
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Akmor
Ответ Homelender_666
Это местный Мостовой. Так что не ищи в его словах логику.
У этого французского Мостового есть свою радио шоу хотя бы. И на не самой последней радиостанции Франции.
Это не делает его менееМостовым
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Bugy
каждый раз вопрос. А кто такой Ротен?) Он даже чемпионом франции не был, проиграл бездарно финал ЛЧ порту и свалил в псж) достижений с гулькин нос и еще че то там вякаят
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perfect10
Ребят, Ротен - это уже не про футбол. Это теперь шоумен местечковой французской прессы. Причем с шовинистскими замашками - последний раз из французов он критиковал Варана за уход из сборной с формулировкой, что сборная так много ему дала, а тот - неблагодарный дурак. Ротен не смог реализовать себя ни в какой сфере после ухода из футбола, поэтому его заработок - околофутбольная псевдоаналитика. Он "увольняет" Клоппа, раздает советы игрокам сборной Франции. Просто плохой стендапер с однобокой тематикой.
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Сергей Котов
считаю две ошибки ПСЖ!убрали Почетино(с реалом мощно играли просто неповезло)и убрали Ди Марию(этот год бы попилил ..сменщик идеальный плюс вариативность в атаке..
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Шлёма Презерман
Причем тут ПСЖ? Лига слаба в целом по сравнению с конкурентами, и ПСЖ, будучи переростком в ясельной группе, колотит всех подряд, не напрягаясь. Но стоит только ему выйти на прогулку, где ребята из старших групп гуляют, то колотят его самого, а он даже не знает, как с ними драться. Французский Зенит, вся и разница, что у тех потолок - третье место в группе, а у этих - ранний плей-офф.
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Shamarin
Ответ Caterina
Можно было поверить в его искренность, если бы так старательно не обходил тему Мбаппе во всех своих излияниях. О черепахе или хорошо, или ничего.
Игрок бывший, а хайп ловит как действующий..
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Alex Brown
редко пишу , ну чувак , просто которого я даже в принципе не знаю , когда-то там играл за ПСЖ вроде , постоянно грязью всех поливает , такой обрыган , как мостовой ! два типа лютых ! их даже читать не хочется !
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Нико Росберг
Не люблю ПСЖ в его текущем виде, но почему экспертное мнение все время от Ротена? Это был достаточно средний игрок, выдающийся у него был только навес с левого фланга, больше он особо ничего не умел делать
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Artem Gavrishov
Вот его понесло…. Он гораздо меньше сделал для клуба чем эти парни! Такой бред несет… типа нашего Мостового видимо парень…
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oddnoise
Ахах, назвал именно тех игроков которые единственные тащат этот псж
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Fan de PSG depuis 2002
Ответ Амин Чич
А кто разрешал болельщикам псж выходить из тени, вам еще рано, в новом сезоне появляйтесь )))) ---------- Всякие там громогласные Фамилия Имя, ПариКайфы и так далее)))
Захотим и будем писать. Не вам это решать.
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Arty K.
Понабрали звёзд и не знают, что с ними делать, - описание любой игры ПСЖ
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Fan de PSG depuis 2002
Ответ AnMe
Хоть Верратти очень сильно косячит, но полузащиту более менее держит он. Без него там дети какие-то. Маркиньонс хоть и старый по меркам игрока, но тоже что-то делает, плюс капитан. Просто не хватает норм игроков и авторитетного толкового тренера
Согласен с вами. На эмоциях мужик после поражения. Он сам играл в ПСЖ и душой болеет за клуб.
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Direct free kick
Ответ Блуждающий странник
По мнению Ротена если убрать Маркиньоса, Верратти, Месси и Неймара ПСЖ выиграет в ЛЧ. Реальность: не выйдут из группы. Что вообще ПСЖ делать будет без Верратти, единственный игрок в центре поля, все остальные не уровень
Маркиньос и Д. Перейра могли бы сыграть в центре поля, будь у клубы центральные защитники
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London.is.blue
А что Маркиньос сделал не так? Травму получил?)

ПСЖ конечно нужен грамотный спорт дир и селекция, потому что состав очень странный и несбалансированный.

Но вРотен чисто в каждого первого тыкает и кричит «во всем виноват он».
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Astan4o
Так говорит как будто ПСЖ имеет 100 летнюю историю и всех рвала и метала, за счет Нассера поднялись, будьте благодарны за то что имеете, без арабов вы были клубом уровня Бордо.
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Fan de PSG depuis 2002
Ротен субъективен и слишком суров. Одним поражением жизнь не заканчивается. Летом просто нужно качественно провести трансферную кампанию и назначить топ-тренера. Дайте ему время и свободу действий. Он создаст боевой коллектив. Неймару и Саншешу, которые полгода в лазарете сидят, Месси, который вообще ничего не делает ради ПСЖ, Солеру, Бернату, которые явно не уровень для ПСЖ - не место в нашей команде.
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Fan de PSG depuis 2002
На счёт Верратти и Маркиньоса я всё-таки не соглашусь. За игры против Реала и Баварии их не стоит выгонять. Они много пользы принесли клубу. (Верратти на протяжении 10 лет на высоком уровне играет, а Маркиньос кэп, и Ротен видно забыл матч против Аталанты, где Марки забил победный гол). Кого реально надо отправить, это - Солер, Бернат, Саншеш, Кимпембе (да, хего), Неймар, Месси. И уйти должен Гальтье, не потому, что проиграл Баварии, а потому, что ничего не придумал против Баварии (без шансов проиграли), команда просто перестала доминировать над соперниками, упустила первое место в группе ЛЧ (сейчас бы не пришлось играть с Баварией), неправильно расставил приоритеты ("я не считаю, матч против Баварии, главным матчем сезона, у нас ещё есть много матчей в чемпионате", сказал он). Всем было очевидно, что матчи 1/8 финала против Баварии были ключевыми для ПСЖ, но только не для Гальтье, который постепенно начал терять управление командой.
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iron_m
Ответ !!!Bata!!!
Взглянул я в список достижений Жерома Ротена, и я поплыл от количество его трофеев; 1 Кубок Лиги, 2 обладателя кубка Франции и целых 0 индивидуальных достижений))) но ведь это другое!
Вообще-то это очень немало. 99,9% профи даже не было близки к такому.
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AnMe
Хоть Верратти очень сильно косячит, но полузащиту более менее держит он. Без него там дети какие-то. Маркиньонс хоть и старый по меркам игрока, но тоже что-то делает, плюс капитан. Просто не хватает норм игроков и авторитетного толкового тренера
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Совесть Черданцева
Убрать единственного нормального полузащитника и одного из лидеров обороны?
Ну ладно...
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Амин Чич
А кто разрешал болельщикам псж выходить из тени, вам еще рано, в новом сезоне появляйтесь ))))
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Всякие там громогласные Фамилия Имя, ПариКайфы и так далее)))
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