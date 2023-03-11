Ротен винит игроков «ПСЖ» в вылете из ЛЧ: «Я больше не хочу их видеть. Клуб не должен быть у них в плену из-за их контрактов. Маркиньос, Верратти, убирайтесь!»

высказался о вылете «ПСЖ» из чемпионов.

Парижская команда дважды проиграла «Баварии» в 1/8 финала (0:1, 0:2) и покинула турнир.

«В первую очередь я виню игроков. Я больше не хочу их видеть, и я хочу, чтобы они поняли. Тот факт, что у них трехлетние или четырехлетние контракты, не означает, что клуб должен быть в плену у этих игроков. Маркиньос, , если вы так любите « », то убирайтесь, ребята!

В больших клубах всегда есть исполнительные игроки, именно они выводят команду на самый высокий уровень. Проблема в том, что в «ПСЖ» у них ничего не поучается.

Там как будто вечная перезагрузка, каждый год я чувствую, что веду одни и те же шоу. Я начинаю уставать от того, что происходит. Мне больно видеть клуб в таком состоянии. Но я говорю себе, что потребуется даже больше, чем революция, чтобы изменить ситуацию», – сказал бывший игрок «ПСЖ» в эфире передачи Rothen s’enflamme на RMC.

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