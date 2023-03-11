Ротен винит игроков «ПСЖ» в вылете из ЛЧ: «Я больше не хочу их видеть. Клуб не должен быть у них в плену из-за их контрактов. Маркиньос, Верратти, убирайтесь!»
Жером Ротен высказался о вылете «ПСЖ» из Лиги чемпионов.
Парижская команда дважды проиграла «Баварии» в 1/8 финала (0:1, 0:2) и покинула турнир.
«В первую очередь я виню игроков. Я больше не хочу их видеть, и я хочу, чтобы они поняли. Тот факт, что у них трехлетние или четырехлетние контракты, не означает, что клуб должен быть в плену у этих игроков. Маркиньос, Верратти, если вы так любите «ПСЖ», то убирайтесь, ребята!
В больших клубах всегда есть исполнительные игроки, именно они выводят команду на самый высокий уровень. Проблема в том, что в «ПСЖ» у них ничего не поучается.
Там как будто вечная перезагрузка, каждый год я чувствую, что веду одни и те же шоу. Я начинаю уставать от того, что происходит. Мне больно видеть клуб в таком состоянии. Но я говорю себе, что потребуется даже больше, чем революция, чтобы изменить ситуацию», – сказал бывший игрок «ПСЖ» в эфире передачи Rothen s’enflamme на RMC.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Это не делает его менееМостовым
ПСЖ конечно нужен грамотный спорт дир и селекция, потому что состав очень странный и несбалансированный.
Но вРотен чисто в каждого первого тыкает и кричит «во всем виноват он».
Ну ладно...
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Всякие там громогласные Фамилия Имя, ПариКайфы и так далее)))