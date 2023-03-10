Бердыев о 0:4 от «Оренбурга»: «Сочи» нужно быть требовательнее к себе. Потеряли концентрацию во 2-м тайме»
Курбан Бердыев призвал игроков «Сочи» быть требовательнее к себе после разгрома.
Южане крупно проиграли «Оренбургу» (0:4) в 19-м туре Мир РПЛ.
«Нужно быть более требовательным к себе как в обороне, так и в атаке. У нас не было того, что мы показали в матче с ЦСКА (2:0).
В первом тайме было преимущество, достаточно моментов для взятия ворот, во втором потеряли концентрацию в первые 15 минут. К сожалению, пропустили, есть над чем работать.
Быстрый второй гол и желание команды отыграть, авантюрная игра в обороне позволили «Оренбургу» контратаковать, что они хорошо умеют делать», – сказал тренер «Сочи».
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