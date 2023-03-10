Бердыев о 0:4 от «Оренбурга»: «Сочи» нужно быть требовательнее к себе. Потеряли концентрацию во 2-м тайме»

Теги Курбан Бердыев премьер-лига Россия Оренбург Матч ТВ Сочи Футбол

Курбан Бердыев призвал игроков «Сочи» быть требовательнее к себе после разгрома.

Южане крупно проиграли «Оренбургу» (0:4) в 19-м туре Мир РПЛ.

«Нужно быть более требовательным к себе как в обороне, так и в атаке. У нас не было того, что мы показали в матче с ЦСКА (2:0).

В первом тайме было преимущество, достаточно моментов для взятия ворот, во втором потеряли концентрацию в первые 15 минут. К сожалению, пропустили, есть над чем работать.

Быстрый второй гол и желание команды отыграть, авантюрная игра в обороне позволили «Оренбургу» контратаковать, что они хорошо умеют делать», – сказал тренер «Сочи».

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8 комментариев

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Valentin Kompaneytsev
Бердыев соответствующие выводы сделает.
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РУБИК
Успехов Курбан Бекиевич .....
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Mmzz
Дело все же в Газпроме, а не в Бердыеве и команде
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инок
Красивая победа Оренбурга! А Сочи и Бердыева, как будто подменили.
0
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Carlos
Я уж думал Бердыев вернулся по серьезному
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Валерий Глубокий
Ну чо - мэтр пришёл !
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Тиджани Бабангида
«Авантюрная игра в обороне» особенно не свойственна командам Курбана Бекиевича. Ожидается серьёзный разбор матча
+2
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Gordon Brown
Такое поражение пойдет на пользу больше чем победа над ЦСКА.
+3
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