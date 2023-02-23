Аллегри перед матчем с «Нантом»: «Шансы – 50 на 50. Игроки настроены серьезно. Погба скоро будет доступен, надеюсь»

Теги Нант Ювентус лига 1 Франция серия А Италия Лига Европы УЕФА Массимилиано Аллегри Поль Погба Федерико Кьеза Футбол

Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча с «Нантом» в Лиге Европы.

«Это будет похоже на финал – шансы 50 на 50. Мы должны быть хороши технически, зная, что матч может перейти в дополнительное время. Но игроки настроены серьезно: они знают о важности этого матча.

Кьеза не сыграет: он чувствовал усталость, после 10 месяцев без игровой практики это нормально. Мы найдем решение, но не будем использовать трех [атакующих игроков].

Погба? Он отыграл 30 минут на тренировке, и колено отреагировало нормально. Посмотрим, что будет в ближайшие несколько дней – надеюсь, что скоро он будет доступен», – передает слова главного тренера «Ювентуса» Sky Sport.

Первый матч плей-офф Лиги Европы между «Ювентусом» и «Нантом» завершился со счетом 1:1. Ответная встреча пройдет 23 февраля.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 20:45 по московскому времени.

7 комментариев

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Совесть Черданцева
Шансы 50 на 50. Против ТРИНАДЦАТОЙ КОМАНДЫ ФРАНЦИИ??
+1
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+1
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Daniel Manoukian
Ответ Тиджани Бабангида
Французы молодчаги. В первой игре смотрелись на одном уровне с записным фаворитом
Ты чем смотрел матч?) Нант отскочил
+3
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Николай Васильков
Физрук постелил соломку.
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0
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Halicarnassus
Ставлю фору -1,5 на Юве. Никого не призываю к этому . Но думаю тут 0-2 на классе.
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0
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дриблинг горлуковича
Короче очередной порту/Лион/аякс грядет (=
+5
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+5
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Тиджани Бабангида
Французы молодчаги. В первой игре смотрелись на одном уровне с записным фаворитом
+4
-3
+1
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IsaacDC
В смысле 50 на 50?
Вы против кого играете? Да вы вторым составом должны выигрывать такие команды.
Господи, когда уже правление этого недотренера кончится?
+8
-2
+6
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