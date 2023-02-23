Аллегри перед матчем с «Нантом»: «Шансы – 50 на 50. Игроки настроены серьезно. Погба скоро будет доступен, надеюсь»

поделился ожиданиями от матча с «Нантом» в .

«Это будет похоже на финал – шансы 50 на 50. Мы должны быть хороши технически, зная, что матч может перейти в дополнительное время. Но игроки настроены серьезно: они знают о важности этого матча.

не сыграет: он чувствовал усталость, после 10 месяцев без игровой практики это нормально. Мы найдем решение, но не будем использовать трех [атакующих игроков].

Погба? Он отыграл 30 минут на тренировке, и колено отреагировало нормально. Посмотрим, что будет в ближайшие несколько дней – надеюсь, что скоро он будет доступен», – передает слова главного тренера « » Sky Sport.

Первый матч плей-офф Лиги Европы между «Ювентусом» и « » завершился со счетом 1:1. Ответная встреча пройдет 23 февраля.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 20:45 по московскому времени.