Маслов о шансах «Спартака» на чемпионство: «Они есть всегда, впереди много игр. Но нет смысла говорить о гонке»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Павел Маслов Футбол

Павел Маслов считает, что «Спартак» сохраняет шансы на победу в Мир РПЛ.

Матч 18-го тура Мир РПЛ против «Урала» завершился со счетом 2:2. «Спартак» идет на 2-м месте в турнирной таблице, на 8 очков отставая от «Зенита».

«Конечно, терять очки очень неприятно, но не вижу смысла говорить сейчас о чемпионстве, о гонке. Шансы, наверное, есть всегда, впереди еще много игр.

Но нет смысла сейчас рассуждать об этом. Будем идти постепенно, стараясь побеждать в каждом матче», – сказал защитник «Спартака».

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11 комментариев

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Йоахим Ференц
Маслов : "Шансы есть всегда, но я - человек подневольный и от моего мнения ничего не зависит"
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SMART789
Ответ SMART789
5 тур: чемпионы чемпионы олэ олэ 8 тур: с ними можно бороться 12 тур: да если бы не админресурс и газовые судьи, мы бы…Как с Наполи ух 21 тур: все возможно, еще много времени впереди
30 тур: никому не нужен картонный кубок, все равно ЛЧ нет
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Bartez1986
Ответ RW7
Пашка конечно сырой, с Уралом конкретно в игру не попал. Если дальше так выходить будет, не то что чемпионство, тут в тройке б задержаться.
да не сырой он. после очередной травмы опять. плюс схема в 2 ЦЗ для него меньше подходит. при Тедеско в 3 ЦЗ хорошо смотрелся, пусть и результативные ошибки были
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SMART789
5 тур: чемпионы чемпионы олэ олэ
8 тур: с ними можно бороться
12 тур: да если бы не админресурс и газовые судьи, мы бы…Как с Наполи ух
21 тур: все возможно, еще много времени впереди
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-1
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Bartez1986
маловероятно. 2-е место при нынешней ситуации в таблице - хороший результат. ну и за кубок побороться
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Ильдар Фарукшин
Главное показывайте красивую, комбинационую игру. А мы всегда с вами
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NIK7478
Нужно выигрывать все оставшиеся игры, другого пути нет. Во-вторых, надеяться на то, что Зенит потеряет очки в 2-3-х матчах. И обязательно выиграть личную встречу.
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Любовь Мелехова
Надежда умирает последней. Но лучше бы держались за второе место, а не гнались за Зенитом.
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Иван Иванов
Увы, но в данной ситуации, "благодаря" дебильному Мешкову(а разве это не дебилизм-свистеть преждевременно аж в двух случаях за матч) у Спартака есть шансы на чемпионство только в случае, если Спартак в оставшихся играх берёт стопроцентный результат, и при этом Зенит теряет аж девять очков. Так что поздравляю Зенит с очередными липовым чемпионством. Да потому что Газпоомлига. И этим всё сказано
+1
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Назар Игорь
Конечно в игре с Уралом у Спартака два очка украли, я хоть и болею за Зенит но это надо признать. Однако отыграть 9 очков за 12 игр это нереально, только полный провал Зенита может помочь, но это утопия.
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RW7
Пашка конечно сырой, с Уралом конкретно в игру не попал. Если дальше так выходить будет, не то что чемпионство, тут в тройке б задержаться.
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