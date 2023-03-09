Маслов о шансах «Спартака» на чемпионство: «Они есть всегда, впереди много игр. Но нет смысла говорить о гонке»

считает, что «Спартак» сохраняет шансы на победу в Мир .

Матч 18-го тура Мир РПЛ против «Урала» завершился со счетом 2:2. «Спартак» идет на 2-м месте в турнирной таблице, на 8 очков отставая от « ».

«Конечно, терять очки очень неприятно, но не вижу смысла говорить сейчас о чемпионстве, о гонке. Шансы, наверное, есть всегда, впереди еще много игр.

Но нет смысла сейчас рассуждать об этом. Будем идти постепенно, стараясь побеждать в каждом матче», – сказал защитник « ».