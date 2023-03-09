Экс-игрок «Динамо» Москичев об отношении к русским в Европе: «Не видел осуждения. У нас принято искать причину трудностей на Западе. Это лицемерие»

Воспитанник « » не заметил враждебности к русским в Европе.

– Ты много бывал в Европе – на турнирах и в отпуске. Ощущал хоть раз какую‑то вражду к русским там?

– Честно, никогда. Наоборот, казалось, будто к нам относятся по‑особенному – в положительном плане.

В той же Испании, если брать за последнее время, заходило несколько интересных разговоров с местными. Например, с одной женщиной в кофейне поговорили минут 45. Она поделилась мечтой – увидеть Россию. Это, кстати, к слову об открытости испанцев.

Потом спрашивала меня про настроения, которые у нас тут, как я вижу ситуацию. Я спрашивал ее отношение – в том числе к русскому народу. В целом, она ничего негативного и агрессивного не говорила. Думаю, она говорила не только от себя, но и от своего ближайшего круга общения.

– Там никто не считает русских врагами?

– Из моего личного опыта – нет. С кем доводилось общаться, ни от кого не увидел осуждения в сторону людей из России.

– Тебя это удивило? Ведь много разговоров в духе: «Европа желает нам зла».

– Нет, не удивило. Если честно, мне другое непонятно. Это даже не относится ко всей этой ситуации с СВО. Абсолютно не к этому привязано, и не к отношениям с другими странами.

Мне кажется, у нас в стране своих проблем достаточно, но как‑то принято причины всех трудностей искать где‑то там – на Западе. Словно все нашли проблемы от внешних факторов, а ни в коем случае ни из‑за внутренних причин. Это самое отвратительное для меня. Вот это лицемерие, – сказал полузащитник « ».