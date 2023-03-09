Экс-игрок «Динамо» Москичев об отношении к русским в Европе: «Не видел осуждения. У нас принято искать причину трудностей на Западе. Это лицемерие»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Динамо Москва Нефтехимик Политика Матч ТВ Владимир Москвичев Футбол

Воспитанник «Динамо» Владимир Москвичев не заметил враждебности к русским в Европе.

– Ты много бывал в Европе – на турнирах и в отпуске. Ощущал хоть раз какую‑то вражду к русским там?

– Честно, никогда. Наоборот, казалось, будто к нам относятся по‑особенному – в положительном плане.

В той же Испании, если брать за последнее время, заходило несколько интересных разговоров с местными. Например, с одной женщиной в кофейне поговорили минут 45. Она поделилась мечтой – увидеть Россию. Это, кстати, к слову об открытости испанцев.

Потом спрашивала меня про настроения, которые у нас тут, как я вижу ситуацию. Я спрашивал ее отношение – в том числе к русскому народу. В целом, она ничего негативного и агрессивного не говорила. Думаю, она говорила не только от себя, но и от своего ближайшего круга общения.

– Там никто не считает русских врагами?

– Из моего личного опыта – нет. С кем доводилось общаться, ни от кого не увидел осуждения в сторону людей из России.

– Тебя это удивило? Ведь много разговоров в духе: «Европа желает нам зла».

– Нет, не удивило. Если честно, мне другое непонятно. Это даже не относится ко всей этой ситуации с СВО. Абсолютно не к этому привязано, и не к отношениям с другими странами.

Мне кажется, у нас в стране своих проблем достаточно, но как‑то принято причины всех трудностей искать где‑то там – на Западе. Словно все нашли проблемы от внешних факторов, а ни в коем случае ни из‑за внутренних причин. Это самое отвратительное для меня. Вот это лицемерие, – сказал полузащитник «Нефтехимика».

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71 комментарий

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Ювенский Туринтус
Ответ ДМ-1чемпион
Так берём пример с запада! У них все проблемы из - за России! Бидон не даст соврать!
Динамик-динамик... даже этот футболер поумнее тебя будет
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Максим Черкашин
Ответ TaR
У меня сейчас сосед вышел из подъезда и вместо того чтобы выкинуть мусор в контейнер, находящийся в 30 метрах, запихал его в урну - сколько залезло, а остальное поставил рядом с ней. Думаю виноват в таком поведении запад и их навязчивая культура
Согласен Байден виноват.😆
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Максим Пантелеев
Ответ An Kr
Не резали? А ты уверен? Этот "шизик" захотел ядерную бомбу, прямая речь Зеленского, которая прилетела бы к тебе в дом.
Надо быть идиотом,что клюнуть на провокацию клоуна. Он в пропасть уже летел,рейтинг ближе к нулю был, за копейки кредита ползал на брюхе,уже никто не давал, трубку никто не брал. До конца весны бы не досидел.А дальше или Порошенко или Медведчук. А пыпч спас клоуна напрыгнув на него.теперь клоун всемирно известная звезда завленная деньгами,оружием, Черчелль.А Россия? Даже говорить не хочется,от послдетсивй все внутри съеживается. Клоун-кгбнщик устроил.
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Marcus-light
Ответ justbored
Вы откомментировали не новость, а комментарий к ней - перечитайте его. Я привёл пример, когда причину собственных провалов искали в evil Russkies (отнюдь не единичный, но я американист)
В комментарии тоже было не про США. Но хорошо, допустим. В случае тех выборов, русские были лишь одним из десятков причин, помимо идиотской системы, работы почты, деревенщин, итд, итп. Более того, выборы сами по себе не являются кризисом и проблемой. В контексте идиотизма Трампа, насколько помню, люди всё же требовали его свержения, а не войны с Россией
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Ответ Tigran Shuts
У нас в России смертная казнь запрещена, но кувалдой казни проводят и никаких уголовных дел.
Можно пример? Хотя я считаю смертную казнь гуманным наказанием по сравнению с пожизненным гулянием по камере с утра до 22:00, когда тебе будет дозволено присесть или прилечь.
И Вы серьезно считаете, что на пожизненное заезжают милые, добрые люди, которых невинно осудили за пару грамм солей? Я так скажу, что многим и этого наказания мало за их злодеяния.
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Ка Ман
Во всём виноват Чубайс.
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An Kr
Ответ Максим Пантелеев
Ну так и пусть бы кричали.Не резали же. Вот есть шизик в соседнем доме -вы же не прыгаете на него с ножом. А вот теперь сотни тысяч убитых.Разбудил шизиков,а справиться не смог,предложил ему договориться.Понторез галимый.
Не резали? А ты уверен? Этот "шизик" захотел ядерную бомбу, прямая речь Зеленского, которая прилетела бы к тебе в дом.
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Максим Пантелеев
Ответ An Kr
Да, да. Интернет всё помнит. 2004, 2008, 2012, 13 год. На площадях украины скакуну, что кричали? А руководители, что заявляли? Кажется "резать русню", нет, не было такого? Ты считаешь всех глупыми как сам.
Ну так и пусть бы кричали.Не резали же. Вот есть шизик в соседнем доме -вы же не прыгаете на него с ножом. А вот теперь сотни тысяч убитых.Разбудил шизиков,а справиться не смог,предложил ему договориться.Понторез галимый.
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An Kr
Ответ Alexander Poljakov
и главное вообще без какой-либо причины, правда?
С причиной, до сво фразы "резать русню", "москоляку на гидяку" и т.д. это 2012, 2013 годы. 2004 майдан. Достаточно причин?
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An Kr
Ответ Максим Пантелеев
До 24 все нормально было.
Да, да. Интернет всё помнит. 2004, 2008, 2012, 13 год. На площадях украины скакуну, что кричали? А руководители, что заявляли? Кажется "резать русню", нет, не было такого? Ты считаешь всех глупыми как сам.
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justbored
Ответ Marcus-light
ага, в тексте новости ведь про США)
Вы откомментировали не новость, а комментарий к ней - перечитайте его. Я привёл пример, когда причину собственных провалов искали в evil Russkies (отнюдь не единичный, но я американист)
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Максим Пантелеев
Про всемирную русофобию Пынявый травит.чтобы "обиженных" вокруг своего петушиного угла сплотить и прикрыться нами.
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Максим Пантелеев
Ответ Pol Belov
если мы признаем, что причина наших проблем в нас самих, то и решать эти проблемы придется самим... а тут, раз Запад виноват в наших проблемах, то пусть они их и решают! ждём-с...
Не в нас,а в нашей власти.Точнее в Пынявом.
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Marcus-light
Ответ justbored
ой, Швондер )) вам про Фому, а вы про Ерёму.
ага, в тексте новости ведь про США)
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Максим Пантелеев
Ответ An Kr
Ну да, то то Фон дер Ляйне, Бербок, Мишель, Боррель такие любвиобильные речи в адрес россиян говорят. Прим заслушаешься.
До 24 все нормально было.
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Максим Пантелеев
Ответ Pertinax Gandi
А на Западе принято искать причины трудностей в нас. Так и живём.
Не было принято.Но теперь Пыпы дал повод. Теперь тоже все на нас списывать начнут.Прикинь как европейские политики благодарны Пыпе? Теперь у них нет проблем с протестами,протесты исчезли.Не нужно выбумывать никакой фигня перед выборами.как есть "враг",
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ДМ-1чемпион
Ответ justbored
Мальчика неверно поняли! Смутило слово "аура".))
Было бы чем понимать!
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justbored
Ответ Marcus-light
Да, именно там испанцы, португальцы и греки искали причину кризисов) эх, Шариков
ой, Швондер )) вам про Фому, а вы про Ерёму.
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Marcus-light
Ответ justbored
Как в случае с the 2016 US Presidential election "meddling", например.
Да, именно там испанцы, португальцы и греки искали причину кризисов) эх, Шариков
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тралмейстер
Ответ Tigran Shuts
оккупированная ФРГ жила намного лучше ГДР. да и лучше свободной России
Лучше не значит свободнее! А кто за кружевные трусики готов подчиниться любому.....
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Marcus-light
Ответ Pertinax Gandi
Самое интересное, что чубатые сами все говорят в основном на русском. За свою жизнь встретил жителя Украины, владеющего украинским может быть пару раз.
Я думаю, что пока наше правительство болтает про борьбу с нацизмом, неправильно применять нацисткие определения в своих комментариях) Но я с вами согласен. Сейчас вообще полнейшая ерунда, когда украинцы и особенно беженцы начинают говорить и писать везде по-украински, не зная толком языка, допуская огромное число ошибок, коверкая произношение. Выглядит как полное неуважение и к родному языку, и к языку своей страны, да ещё и будто бы признание монополии на русский язык
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tyuiop tyuiop
Ответ Log in
В прошлом году был в Германии у тети в гостях. Лично, конечно, никто не скажет, что ты ему не нравишься, потому что русский. Лично вообще мало что говорят... Но видел в магазине свастоны, нарисованные на табличке Руссланд - отдел с продуктами из России. Спросил об этом продавца - мол, вы знаете, что в вашей стране этот знак тоже запрещён? Мне сказали, что знают, но исправлять ничего не будут.
ахах, иди в России скажи чтобы убрали свастоны
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An Kr
Ответ Tigran Shuts
а мы попадём в рай, забыл добавить
Ты настолько примитивен, что в тему даже написать не смог.🤣
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Margor
Ответ Tigran Shuts
оккупированная ФРГ жила намного лучше ГДР. да и лучше свободной России
так в нее бабла накачали лалка по плану Маршалла.
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An Kr
Ответ Игорь Замаруев
У нас по всему городу Z весит, но всем нас*ать на это) мне неприятно её видеть, как и многим другим
А Z, на каком-то трибунале запрещали? У тебя, что-то с психикой, обратись к врачу.
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