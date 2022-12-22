Микель Артета: «Арсенал» будет активен на рынке. Нужны те, кто выведет нас на следующий уровень»

Главный тренер « » прокомментировал потерю .

«Восстановление точно займет какое-то время. Он перенес операцию, и это многое говорит о тяжести травмы. Поэтому мы выйдем на рынок, будем действовать активно и оценим лучшие возможности, которые у нас будут.

Мы собираемся работать активно, то есть искать варианты усиления состава. Мы не можем себе позволить не выжимать максимум из трансферного окна, но в то же время нам нужны именно подходящие футболисты. Такие игроки должны выводить нас на следующий уровень», – заявил Артета.

Жезус перенес операцию на колене и может пропустить около трех месяцев. С его статистикой можно ознакомиться здесь.