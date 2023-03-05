Где смотреть Аль-Иттихад Джидда – Аль-Наср Эр-Рияд, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат Саудовской Аравии 9 марта
В четверг, 9 марта, сыграют Аль-Иттихад Джидда и Аль-Наср Эр-Рияд в рамках Чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе King Abdullah Sports City.
- Встречу будет в прямом эфире показывать официальный вещатель чемпионата Саудовской Аравии. Стоимость подписки начинается от 14 долларов.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Аль-Иттихад Джидда – Аль-Наср Эр-Рияд
- Начало матча запланировано на 20:30 по московскому времени.
Аль-Иттихад Джидда: все новости
Чемпионат Саудовской Аравии по футболу: все новости
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