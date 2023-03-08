РПЛ, РФС, «Спартак», «Зенит» и другие клубы поздравили женщин с 8 марта: «Почаще радуйте нас своими улыбками и вдохновляйте на подвиги»

Российская Премьер-лига, и клубы поздравили женщин с 8 марта.

«С 8 марта, любимые подписчицы! 😍

Всем болельщицам – удовольствия от игры любимой команды 🤩. Всем футболисткам – красоты на поле 💫.

Всем девушкам – шикарной весны 🌷», – говорится в телеграм-канале Мир .

Изображение: t.me/premierliga/9115

«С 8 Марта 🌷⚽️🌷. Поздравляем всех женщин с праздником и желаем только радостных моментов в жизни, здоровья и побед любимых команд!» – говорится в телеграме Российского футбольного союза.

«С 8 марта, лучшие болельщицы в мире! ❤️🤍» – написал « ».

«Футбольный клуб «Зенит» присоединяется к поздравлениям в адрес любимых женщин 💙. Желаем вам весеннего настроения, счастья, удачи, успехов и всего самого лучшего! С праздником! 💐» – поздравили в «Зените».

«Дорогие девочки, девушки, женщины! Наши дочери, сестры, мамы и бабушки! Поздравляем вас с Международным женским днем 💐.

Желаем крепкого здоровья, счастья, любви, радости и весеннего настроения!» – поздравил « ».

«Милые, прекрасные дамы, с праздником вас! 💐 Желаем вам огромного счастья, положительных эмоций, крепкой любви и успехов во всем.

Почаще радуйте нас своими улыбками, вдохновляйте на подвиги, наполняйте жизнь грандиозными планами и, конечно, приходите на стадион болеть за «Ростов»! 😉

Отдельный привет и поздравление передаем нашим девчонкам из ЖФК! 🌸» – гласит запись в телеграме « ».