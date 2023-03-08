РПЛ, РФС, «Спартак», «Зенит» и другие клубы поздравили женщин с 8 марта: «Почаще радуйте нас своими улыбками и вдохновляйте на подвиги»

Теги Спартак Зенит Ростов премьер-лига Россия РФС Краснодар девушки и спорт Футбол

Российская Премьер-лига, РФС и клубы поздравили женщин с 8 марта.

«С 8 марта, любимые подписчицы! 😍

Всем болельщицам – удовольствия от игры любимой команды 🤩. Всем футболисткам – красоты на поле 💫.

Всем девушкам – шикарной весны 🌷», – говорится в телеграм-канале Мир РПЛ.

Изображение: t.me/premierliga/9115

«С 8 Марта 🌷⚽️🌷. Поздравляем всех женщин с праздником и желаем только радостных моментов в жизни, здоровья и побед любимых команд!» – говорится в телеграме Российского футбольного союза.

«С 8 марта, лучшие болельщицы в мире! ❤️🤍» – написал «Спартак».

«Футбольный клуб «Зенит» присоединяется к поздравлениям в адрес любимых женщин 💙. Желаем вам весеннего настроения, счастья, удачи, успехов и всего самого лучшего! С праздником! 💐» – поздравили в «Зените».

«Дорогие девочки, девушки, женщины! Наши дочери, сестры, мамы и бабушки! Поздравляем вас с Международным женским днем 💐.

Желаем крепкого здоровья, счастья, любви, радости и весеннего настроения!» – поздравил «Краснодар».

«Милые, прекрасные дамы, с праздником вас! 💐 Желаем вам огромного счастья, положительных эмоций, крепкой любви и успехов во всем.

Почаще радуйте нас своими улыбками, вдохновляйте на подвиги, наполняйте жизнь грандиозными планами и, конечно, приходите на стадион болеть за «Ростов»! 😉

Отдельный привет и поздравление передаем нашим девчонкам из ЖФК! 🌸» – гласит запись в телеграме «Ростова».

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10 комментариев

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Ivan Petrov
Ответ ALMANAC
И мы поздравляем Спартак и Зарему с 8 марта❤️
Мужик ты подписан на Зарему Салихову твой Локо одной ногой в фнл.ниже падать уже некуда,а ты все шутишь...
Тем более с вашим прозвищем поздравлять должны Вас
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Алексей Ненахов
Локомотив цветёт и пахнет
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amadeus_amadeus
Всех представительниц прекрасного пола с праздником ! Будьте счастливы 💙
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Совесть Черданцева
Я присоединяюсь к клубам. Всех девушек категорически поздравляю с 8 марта! Буду краток: всего самого наилучшего 🌷
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Андрей Андреев
Зенит с праздником!
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Геннадий Тёкин
Присоединяюсь к поздравлению.
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Ильдар Фарукшин
Поздравляю с 8 марта всех женщин работающих в ФК Спартак. Также Зарему, Максим и всех женщин, девушек находящиеся здесь
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-1
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Homelender_666
Поздравляю всех девушек на спортсе с 8 марта! Желаю вам быть счастливыми и продолжать любить спорт.
+16
-1
+15
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ALMANAC
И мы поздравляем Спартак и Зарему с 8 марта❤️
+14
-8
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onegin2007
Цветочный мишка, какая прелесть!
+3
0
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