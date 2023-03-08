Жоау Мариу забил в 5-м матче ЛЧ подряд – первым из игроков «Бенфики» со времен Эйсебио
Полузащитник «Бенфики» Жоау Мариу повторил достижение Эйсебио.
30-летний экс-хавбек «Локомотива» забил гол и отдал результативный пас в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Брюгге» (5:1).
Таким образом, Мариу забил в пятом матче Лиги чемпионов подряд. Последним игроком «Бенфики», которому это удавалось, был Эйсебио в 1963-1964 годах.
Также Жоау лидер чемпионата Португалии этого сезона по системе «гол+пас» (19 очков) и второй снайпер турнира (14 голов). Его статистика – здесь.
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