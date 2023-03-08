Жоау Мариу забил в 5-м матче ЛЧ подряд – первым из игроков «Бенфики» со времен Эйсебио

Теги высшая лига Португалия Бенфика Брюгге Лига чемпионов УЕФА Эйсебио Жоау Мариу Футбол

Полузащитник «Бенфики» Жоау Мариу повторил достижение Эйсебио.

30-летний экс-хавбек «Локомотива» забил гол и отдал результативный пас в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Брюгге» (5:1).

Таким образом, Мариу забил в пятом матче Лиги чемпионов подряд. Последним игроком «Бенфики», которому это удавалось, был Эйсебио в 1963-1964 годах.

Также Жоау лидер чемпионата Португалии этого сезона по системе «гол+пас» (19 очков) и второй снайпер турнира (14 голов). Его статистика – здесь.

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5 комментариев

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alexsem69
школа Локомотива☺️
+1
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Алексей Антонов
Школа Локо, что уж тут греха таить...
+8
-1
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Roman
Ответ Злобный Конь
Чему удивляться? Человек прошёл испытание сверхэлитной лигой - РПЛ.
Играл в сверхэлитной РПЛ, но самое главное, что лично противостоял Зениту и набрался в этом бою колоссального опыта
+3
-1
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zer
Топ игрок по потенциалу, но так толком и не раскрылся за пределами Португалии
+7
0
+7
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Злобный Конь
Чему удивляться? Человек прошёл испытание сверхэлитной лигой - РПЛ.
+15
0
+15
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