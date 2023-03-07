Защитник «Лилля» Джало выбыл до конца сезона. Он порвал «кресты» в матче с «Лансом»
Защитник «Лилля» Тиагу Джало выбыл до конца сезона.
В матче 26-го тура Лиги 1 против «Ланса» (1:1) Джало получил травму и покинул поле на 13-й минуте.
По результатам обследования у защитника обнаружен разрыв передней крестообразной связки правого колена. В ближайшее время Джало перенесет операцию. 23-летний защитник пропустит остаток сезона.
В сезоне-2022/23 Джало провел 25 матчей в Лиге 1, забив 2 гола. Его подробная статистика доступна здесь.
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