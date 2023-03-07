Защитник «Лилля» Джало выбыл до конца сезона. Он порвал «кресты» в матче с «Лансом»

Теги Лилль лига 1 Франция травмы Тиагу Джало Футбол

Защитник «Лилля» Тиагу Джало выбыл до конца сезона.

В матче 26-го тура Лиги 1 против «Ланса» (1:1) Джало получил травму и покинул поле на 13-й минуте.

По результатам обследования у защитника обнаружен разрыв передней крестообразной связки правого колена. В ближайшее время Джало перенесет операцию. 23-летний защитник пропустит остаток сезона.

В сезоне-2022/23 Джало провел 25 матчей в Лиге 1, забив 2 гола. Его подробная статистика доступна здесь.

1 комментарий

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Эдвард Джеймс Кенуэй
У Лилля проблем один за другим выбывают. В этом году уже с травмами выбыли Исмаили, пару недель назад Диаките. Теперь и Джало надолго. Йоро или Алессандро теперь будут в паре с дедушкой Фонте выходить.
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