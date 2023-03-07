Терзич перед «Челси»: «Боруссия» хочет оказаться в числе восьми лучших команд Европы»
Эдин Терзич надеется на победу «Боруссии» по итогам двух матчей с «Челси».
В первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундцы победили «синих» дома со счетом 1:0. Сегодня команды встретятся в Лондоне.
«Грегор [Кобель] лечился последние два дня в Дортмунде, и с каждым днем он чувствовал себя все лучше. Будем работать с ним и после тренировки [во вторник] решим, сможет ли он выйти на поле.
После этого матча хотим оказаться в числе восьми лучших команд Европы», – сказал главный тренер дортмундской «Боруссии».
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