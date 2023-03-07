Терзич перед «Челси»: «Боруссия» хочет оказаться в числе восьми лучших команд Европы»

Теги Боруссия Дортмунд Челси Лига чемпионов УЕФА Грегор Кобель Эдин Терзич Футбол

Эдин Терзич надеется на победу «Боруссии» по итогам двух матчей с «Челси».

В первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундцы победили «синих» дома со счетом 1:0. Сегодня команды встретятся в Лондоне.

«Грегор [Кобель] лечился последние два дня в Дортмунде, и с каждым днем он чувствовал себя все лучше. Будем работать с ним и после тренировки [во вторник] решим, сможет ли он выйти на поле.

После этого матча хотим оказаться в числе восьми лучших команд Европы», – сказал главный тренер дортмундской «Боруссии».

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3 комментария

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QWertY
Сначала вам нужно пройти Гарри Поттера, щегол
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Эд
Дортмунд должен пройти дальше
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Саша Казанов
Нет уж, пусть Гарри Поттер, Великий Укр, Фофаны и КО попадут в заветную восьмерку!
+2
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