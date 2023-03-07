Терзич перед «Челси»: «Боруссия» хочет оказаться в числе восьми лучших команд Европы»

надеется на победу «Боруссии» по итогам двух матчей с « ».

В первой игре 1/8 финала чемпионов дортмундцы победили «синих» дома со счетом 1:0. Сегодня команды встретятся в Лондоне.

«Грегор [Кобель] лечился последние два дня в Дортмунде, и с каждым днем он чувствовал себя все лучше. Будем работать с ним и после тренировки [во вторник] решим, сможет ли он выйти на поле.

После этого матча хотим оказаться в числе восьми лучших команд Европы», – сказал главный тренер дортмундской « ».