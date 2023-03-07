ФИФА критикуют из-за возможного партнерства женского ЧМ с туристическим ведомством Саудовской Аравии. В Австралии и Новой Зеландии обеспокоены проблемой прав человека в стране

Теги женский футбол ФИФА Федерация футбола Австралии сборная Новой Зеландии жен чемпионат мира среди девушек сборная Австралии жен Алекс Морган деньги дискриминация Футбол

ФИФА подверглась критике из-за соглашения с Visit Saudi о спонсорстве женского ЧМ.

Футбольные федерации принимающих стран турнира – Австралии и Новой Зеландии – выступили с критикой потенциального сотрудничества, заявив, что партнерство с туристическим ведомством Саудовской Аравии некомфортно для них из-за проблем с правами человека в стране.

На сообщения о возможном спонсорстве Visit Saudi отреагировали и некоторые футболистки, в частности, Алекс Морган и Вивиан Мидема.

«Я считаю странным, что ФИФА предложила Саудовской Аравии спонсировать женский чемпионат мира, когда меня саму в этой стране даже не приняли бы», – сказала Морган.

Кроме того, сообщается, что футбольные федерации не знали о планах ФИФА. Президент Федерации футбола Австралии Джеймс Джонсон призвал ФИФА отклонить приглашение Саудовской Аравии в качестве основного спонсора.

«Мы проконсультировались по этому вопросу с ключевыми заинтересованными сторонами, включая правительство и коммерческих партнеров, и достигли согласия в том, что это партнерство не соответствует нашему коллективному видению турнира и нашим ожиданиям.

Хотя партнерство не было подтверждено ФИФА, исходя из мнения ключевых заинтересованных сторон и нашей собственной позиции, нас оно не устроило бы», – сказал Джонсон.

Женский чемпионат мира по футболу пройдет в Австралии и Новой Зеландии с 20 июля по 20 августа.

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5 комментариев

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Денис Свиридов
Ответ Severfan
какое дело новозеландской женщине до дел в Саудовской Аравии? пусть тогда ей зарплату платят не арабскими цифрами, а римскими палочками, раз такая принципиальная. если орагинзатор за деньги готов разместить рекламу и находится компания, готовая это сделать, причём тут всё остальное? чем конкретно эта компания не устраивает футболисток, на каком основании ей должны отказать? по прописке?
ты слышал о таком чувстве как эмпатия?
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Гусеконь
а когда в обратную сторону будет работать? Когда критика Запада всем миром будет работать?
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Severfan
Ответ Денис Свиридов
Эм, ты говоришь сейчас о спонсоре стране, в которой женщин за людей не считаются. А это ЖЕНСКИЙ Чемпионат Мира
какое дело новозеландской женщине до дел в Саудовской Аравии?
пусть тогда ей зарплату платят не арабскими цифрами, а римскими палочками, раз такая принципиальная.

если орагинзатор за деньги готов разместить рекламу и находится компания, готовая это сделать, причём тут всё остальное? чем конкретно эта компания не устраивает футболисток, на каком основании ей должны отказать? по прописке?
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Денис Свиридов
Ответ trav
Я поражаюсь. Женщины в футболе хотят больше денег (как у мужиков). Фифа находит спонсоров, чтобы были деньги. Женщины такие "ну это не правильные спонсоры" ??????
Эм, ты говоришь сейчас о спонсоре стране, в которой женщин за людей не считаются. А это ЖЕНСКИЙ Чемпионат Мира
0
-3
-3
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trav
Я поражаюсь. Женщины в футболе хотят больше денег (как у мужиков). Фифа находит спонсоров, чтобы были деньги. Женщины такие "ну это не правильные спонсоры"
??????
+7
-1
+6
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