ФИФА критикуют из-за возможного партнерства женского ЧМ с туристическим ведомством Саудовской Аравии. В Австралии и Новой Зеландии обеспокоены проблемой прав человека в стране
ФИФА подверглась критике из-за соглашения с Visit Saudi о спонсорстве женского ЧМ.
Футбольные федерации принимающих стран турнира – Австралии и Новой Зеландии – выступили с критикой потенциального сотрудничества, заявив, что партнерство с туристическим ведомством Саудовской Аравии некомфортно для них из-за проблем с правами человека в стране.
На сообщения о возможном спонсорстве Visit Saudi отреагировали и некоторые футболистки, в частности, Алекс Морган и Вивиан Мидема.
«Я считаю странным, что ФИФА предложила Саудовской Аравии спонсировать женский чемпионат мира, когда меня саму в этой стране даже не приняли бы», – сказала Морган.
Кроме того, сообщается, что футбольные федерации не знали о планах ФИФА. Президент Федерации футбола Австралии Джеймс Джонсон призвал ФИФА отклонить приглашение Саудовской Аравии в качестве основного спонсора.
«Мы проконсультировались по этому вопросу с ключевыми заинтересованными сторонами, включая правительство и коммерческих партнеров, и достигли согласия в том, что это партнерство не соответствует нашему коллективному видению турнира и нашим ожиданиям.
Хотя партнерство не было подтверждено ФИФА, исходя из мнения ключевых заинтересованных сторон и нашей собственной позиции, нас оно не устроило бы», – сказал Джонсон.
Женский чемпионат мира по футболу пройдет в Австралии и Новой Зеландии с 20 июля по 20 августа.
пусть тогда ей зарплату платят не арабскими цифрами, а римскими палочками, раз такая принципиальная.
если орагинзатор за деньги готов разместить рекламу и находится компания, готовая это сделать, причём тут всё остальное? чем конкретно эта компания не устраивает футболисток, на каком основании ей должны отказать? по прописке?
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