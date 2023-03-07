ФИФА критикуют из-за возможного партнерства женского ЧМ с туристическим ведомством Саудовской Аравии. В Австралии и Новой Зеландии обеспокоены проблемой прав человека в стране

ФИФА подверглась критике из-за соглашения с Visit Saudi о спонсорстве женского ЧМ.

Футбольные федерации принимающих стран турнира – Австралии и Новой Зеландии – выступили с критикой потенциального сотрудничества, заявив, что партнерство с туристическим ведомством Саудовской Аравии некомфортно для них из-за проблем с правами человека в стране.

На сообщения о возможном спонсорстве Visit Saudi отреагировали и некоторые футболистки, в частности, и Вивиан Мидема.

«Я считаю странным, что предложила Саудовской Аравии спонсировать женский чемпионат мира, когда меня саму в этой стране даже не приняли бы», – сказала Морган.

Кроме того, сообщается, что футбольные федерации не знали о планах ФИФА. Президент Федерации футбола Австралии Джеймс Джонсон призвал ФИФА отклонить приглашение Саудовской Аравии в качестве основного спонсора.

«Мы проконсультировались по этому вопросу с ключевыми заинтересованными сторонами, включая правительство и коммерческих партнеров, и достигли согласия в том, что это партнерство не соответствует нашему коллективному видению турнира и нашим ожиданиям.

Хотя партнерство не было подтверждено ФИФА, исходя из мнения ключевых заинтересованных сторон и нашей собственной позиции, нас оно не устроило бы», – сказал Джонсон.

Женский чемпионат мира по футболу пройдет в Австралии и Новой Зеландии с 20 июля по 20 августа.