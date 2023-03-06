«Тревожность у родителей есть. По соседнему городу недавно ракета ударила, в нашем пока тихо, если что-то серьезное начнется – будем думать». Пуцко о поездке в Брянскую область

Теги Первая лига Балтика Александр Пуцко Политика Футбол

Александр Пуцко рассказал о поездке в Брянскую область.

– Про Брянскую область: давно был в родной Унече?

– Да вот сейчас, после Нового года. Неделю гостил у родителей.

Унеча со времен моего детства чуть преобразилась, хотя в плане спорта хуже стало. Но сейчас и в больших городах есть сложности, а в провинции – тем более.

– Ехал со спокойной душой?

– Нет, не со спокойной. У меня же еще жена, маленький ребенок. Опасения были, но что сделаешь – такое время.

– Тревожная там обстановка?

– Иногда прилетают ракеты – не в саму Унечу, но рядом. Недавно вот по соседнему городу ударила большая ракета.

Тревожность у родителей есть. Мы думали, разговаривали, но пока в самом нашем городе тихо. Если что-то серьезное начнется, будем думать, – сказал защитник «Балтики».

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
David Aprasidze
Ответ Крыс Пол
а где так называемые с-400 и всемогущие с-500, которые и вражеского комара не пропустят?
Вы про комаров мутантов на дроне из тбилисской биолаборатории, где трудится Вескер с корпорацией?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Крыс Пол
а где так называемые с-400 и всемогущие с-500, которые и вражеского комара не пропустят?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
stason79
ничего страшного. нужно подпоясаться и потерпеть
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vjp6cmm2f9
Ответ Fox_Mulder_12
Ничего страшного, это всего лишь отрицательное наступление. Все идёт по плану 👍🏻
Ждёшь чтобы тебя освободили ?
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fox_Mulder_12
Ничего страшного, это всего лишь отрицательное наступление. Все идёт по плану 👍🏻
+4
-5
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий