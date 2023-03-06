«Тревожность у родителей есть. По соседнему городу недавно ракета ударила, в нашем пока тихо, если что-то серьезное начнется – будем думать». Пуцко о поездке в Брянскую область

рассказал о поездке в Брянскую область.

– Про Брянскую область: давно был в родной Унече?

– Да вот сейчас, после Нового года. Неделю гостил у родителей.

Унеча со времен моего детства чуть преобразилась, хотя в плане спорта хуже стало. Но сейчас и в больших городах есть сложности, а в провинции – тем более.

– Ехал со спокойной душой?

– Нет, не со спокойной. У меня же еще жена, маленький ребенок. Опасения были, но что сделаешь – такое время.

– Тревожная там обстановка?

– Иногда прилетают ракеты – не в саму Унечу, но рядом. Недавно вот по соседнему городу ударила большая ракета.

Тревожность у родителей есть. Мы думали, разговаривали, но пока в самом нашем городе тихо. Если что-то серьезное начнется, будем думать, – сказал защитник «Балтики».