«Тревожность у родителей есть. По соседнему городу недавно ракета ударила, в нашем пока тихо, если что-то серьезное начнется – будем думать». Пуцко о поездке в Брянскую область
Александр Пуцко рассказал о поездке в Брянскую область.
– Про Брянскую область: давно был в родной Унече?
– Да вот сейчас, после Нового года. Неделю гостил у родителей.
Унеча со времен моего детства чуть преобразилась, хотя в плане спорта хуже стало. Но сейчас и в больших городах есть сложности, а в провинции – тем более.
– Ехал со спокойной душой?
– Нет, не со спокойной. У меня же еще жена, маленький ребенок. Опасения были, но что сделаешь – такое время.
– Тревожная там обстановка?
– Иногда прилетают ракеты – не в саму Унечу, но рядом. Недавно вот по соседнему городу ударила большая ракета.
Тревожность у родителей есть. Мы думали, разговаривали, но пока в самом нашем городе тихо. Если что-то серьезное начнется, будем думать, – сказал защитник «Балтики».
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