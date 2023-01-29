Габулов о Луневе в «Байере»: «Молодец, что попробовал себя в Европе. Плохо, что не получилось сыграть больше»
Владимир Габулов высказался о ситуации с Андреем Луневым.
Голкипер может покинуть «Байер» из-за недостатка игровой практики.
«Переход Лунева в «Байер» — однозначно не ошибка. Нужно пробовать себя, выходить из привычного ритма жизни. Это совершенно другой мир. Провести несколько сезонов в Германии — отличный футбольный и жизненный опыт. Молодец, что попробовал себя в Европе.
Уровень чемпионата в Германии совсем другой. Конечно же, плохо, что не получилось сыграть больше. Но ничего страшного не случилось для Андрея. В следующий раз точно получится, с другой командой», — сказал экс-вратарь сборной России.
Комментарии