«Российские футболисты обязаны играть в любую погоду с такой зарплатой. Я бы и в -40 их заставил». Александр Тихонов о матче «Локо» – «Спартак»

Александр Тихонов высказался о проведении матча «Локомотив» – «Спартак» в мороз.

«Я бы российских футболистов заставил играть и в минус 40. Мне приходилось соревноваться, когда было за минус 30. Караул был! Инвентарь был слабенький. Отморожены уши, руки и ноги. Рев стоял, когда нас врачи оттирали. И никто не вякал! А зарплата была 60 рублей.

Но сколько медалей нашим поколением завоевано. Футболисты обязаны играть в любую погоду с такой зарплатой! Надо и контракты соответствующие заключать», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

« » проиграл « » (0:1) в первом матче 1/4 финала Фонбет Кубка России. Ответная игра состоится 27 февраля.

«Позор РФС, людям кто-то отключает голову. Неужели непонятно, что в феврале и марте еще зима в России?» Белоголовцев о матче «Локо» – «Спартак»