«Российские футболисты обязаны играть в любую погоду с такой зарплатой. Я бы и в -40 их заставил». Александр Тихонов о матче «Локо» – «Спартак»

Теги Спартак Локомотив ФОНБЕТ Кубок России Александр Тихонов деньги Здоровье Футбол

Александр Тихонов высказался о проведении матча «Локомотив» – «Спартак» в мороз.

«Я бы российских футболистов заставил играть и в минус 40. Мне приходилось соревноваться, когда было за минус 30. Караул был! Инвентарь был слабенький. Отморожены уши, руки и ноги. Рев стоял, когда нас врачи оттирали. И никто не вякал! А зарплата была 60 рублей.

Но сколько медалей нашим поколением завоевано. Футболисты обязаны играть в любую погоду с такой зарплатой! Надо и контракты соответствующие заключать», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

«Локомотив» проиграл «Спартаку» (0:1) в первом матче 1/4 финала Фонбет Кубка России. Ответная игра состоится 27 февраля.

«Позор РФС, людям кто-то отключает голову. Неужели непонятно, что в феврале и марте еще зима в России?» Белоголовцев о матче «Локо» – «Спартак»

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15 комментариев

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Кайван белоглазый
Хорошо у дядьки фляга свистит.
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Spartakus1984
Футбол на лыжах не видел я еще
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Overkiller
Сказочный просто. Феерический.
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suwor
Ну, это уже не просто похоже, а чистой воды бред! Любое поле, хоть с каким подогревом, становится пластмассовым! Тем более, подогрев во время матча выключают в соответствии с ТБ. Мяч и тот становится от мороза совершенно другим и непроизвольно отлетает в непредсказуемую сторону. Сравнил дядя - лыжи и футбол! Негоже так шутить, тем более, что сегодня, вообще-то, праздник.
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Владимир Молявин
Обмороженый.
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Serp57
А зрителям должны доплачивать за поход на стадион в такой мороз
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Алексей Бирюков
Ответ Никому_никабельный
Идиот🤦‍♂️
Отличное определение.
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Никому_никабельный
Идиот🤦‍♂️
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В Питере Пять
И это на фоне истории Костомарова.
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Виталий
И где только такие берутся )))
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Balt
Да конечно. Так и поверили. Во-первых обмораживаться сейчас никто не кинет, а во-вторых итак игроки в любую погоду выходят и играют и вроде никто не жалуется. О чём он? То что условия стали лучше и зарплаты больше это не их вина, уж извините.
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Ильдар Фарукшин
Ответ Kanan Jarrus
спартаковские смотрящие во главе с промесом так и подумали, поэтому не вышли в первом тайме
Им и так хватило
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.ru
Российские футболисты обязаны играть в любую погоду...
а если проиграют то виноваты сервисмены... не той мазью бутсы намазали
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Peter Parker
Тут только можно посочувствовать. Последствия тех обморожений видны в каждом интервью.
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Kanan Jarrus
спартаковские смотрящие во главе с промесом так и подумали, поэтому не вышли в первом тайме
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