«Ювентус» проиграл впервые за 8 матчей – после «Монцы» было 6 побед и ничья

« » прервал серию из 7 матчей без поражений.

В 25-м туре Серии А клуб из Турина уступил «Роме» со счетом 0:1. Ранее «Ювентус» не проигрывал в 7 матчах подряд, одержав 6 побед и 1 раз сыграв вничью. В последний раз до сегодняшнего дня «Ювентус» проигрывал «Монце» 29 января (0:2).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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