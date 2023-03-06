«Ювентус» проиграл впервые за 8 матчей – после «Монцы» было 6 побед и ничья

Теги Рома Ювентус серия А Италия Футбол

«Ювентус» прервал серию из 7 матчей без поражений.

В 25-м туре Серии А клуб из Турина уступил «Роме» со счетом 0:1. Ранее «Ювентус» не проигрывал в 7 матчах подряд, одержав 6 побед и 1 раз сыграв вничью. В последний раз до сегодняшнего дня «Ювентус» проигрывал «Монце» 29 января (0:2).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Абдул Абакаев
Ответ David Aprasidze
Роналду продолжает рушить все свои бывшие клубы
воистину гоат
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
David Aprasidze
Роналду продолжает рушить все свои бывшие клубы
+8
-8
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Ждем методичку Аллегровой о том, что у него украли 15 очков:)))
+2
-6
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Шикарный день, все позоры мирового футбола забили 0 голов, а пропустили 8:))🤣🤣🤣
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий