Где смотреть Тоттенхэм – Милан, во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов УЕФА 8 марта
В среду, 8 марта, сыграют Тоттенхэм и Милан в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА.
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- Игра пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Футбол 1.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Тоттенхэм – Милан
- Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.
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