В среду, 8 марта, сыграют Тоттенхэм и Милан в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА.

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Игра пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».

Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Футбол 1.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Тоттенхэм – Милан

Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Тоттенхэм – Милан