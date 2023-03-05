Где смотреть Тоттенхэм – Милан, во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов УЕФА 8 марта

Теги Милан Лига чемпионов УЕФА Тоттенхэм Футбол

В среду, 8 марта, сыграют Тоттенхэм и Милан в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА.

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  • Игра пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Футбол 1.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Тоттенхэм – Милан

  • Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.

Тоттенхэм: все новости

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Прогноз на матч Тоттенхэм – Милан

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