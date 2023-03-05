Ван Дейк о матче с «МЮ»: «Ливерпуль» не в лучшей форме, очевидно, они – в превосходной. Но эта игра стоит особняком, нужно действовать агрессивно»

Защитник Вирджил ван Дейк высказался перед матчем «Ливерпуля» с « ».

«Это важная игра, и нужно, чтобы каждый проявил себя как можно лучше, причем это касается как нас, так и фанатов, которые играют важную роль.

Мы должны действовать уверенно, агрессивно, и я с нетерпением жду этого матча, хочется выйти и проявить себя.

Эта игра в какой-то степени стоит особняком. Мы, очевидно, не в лучшей форме, а соперник – в прекрасной. Но также мы знаем, на что способны и должны показать себя как можно лучше. Каждый должен почувствовать ответственность за результат», – сказал ван .

Игра « » с «Манчестер Юнайтед» пройдет 5 марта, начало – в 19:30 по московскому времени.

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