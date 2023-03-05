Ван Дейк о матче с «МЮ»: «Ливерпуль» не в лучшей форме, очевидно, они – в превосходной. Но эта игра стоит особняком, нужно действовать агрессивно»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Вирджил ван Дейк Футбол

Защитник Вирджил ван Дейк высказался перед матчем «Ливерпуля» с «Манчестер Юнайтед».

«Это важная игра, и нужно, чтобы каждый проявил себя как можно лучше, причем это касается как нас, так и фанатов, которые играют важную роль.

Мы должны действовать уверенно, агрессивно, и я с нетерпением жду этого матча, хочется выйти и проявить себя.

Эта игра в какой-то степени стоит особняком. Мы, очевидно, не в лучшей форме, а соперник – в прекрасной. Но также мы знаем, на что способны и должны показать себя как можно лучше. Каждый должен почувствовать ответственность за результат», – сказал ван Дейк.

Игра «Ливерпуля» с «Манчестер Юнайтед» пройдет 5 марта, начало – в 19:30 по московскому времени.

Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
p
Уверен легкой прогулки не будет ни для кого
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий