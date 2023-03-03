Юрген Клопп: «МЮ» стал машиной по достижению результата. Тренируя «Ливерпуль», невозможно радоваться тому, что у них происходит что-то хорошее»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Футбол

Юрген Клопп высказался перед матчем «Ливерпуля» с «Манчестер Юнайтед».

«В жизни очень много вещей, которые гораздо важнее футбола, но на 95 или 98 минут в воскресенье футбол станет самой важной вещью. Мне это нравится. Весь мир будет смотреть этот матч. Большая игра, которую я с нетерпением жду. Когда бы мы ни играли с «Ман Юнайтед», это всегда большой матч.

В последние несколько лет мы неплохо играли против них. Мы знаем, что «Юнайтед» проводит сезон гораздо лучше, чем мы, но к предстоящей игре это не имеет отношения. Они выиграли Кубок лиги, и это чудесное ощущение, но потом ты осознаешь, что времени на празднование нет. «МЮ» превратился в машину по достижению результата. Они по-прежнему ведут борьбу за победу в АПЛ.

Это сильный соперник, но мы знаем, что в футболе возможно все. Мы просто должны подготовиться на 100% и удостовериться в том, что хотим победить сильнее, чем парни из другой команды.

Нужно правильно использовать силу наших болельщиков. Я хочу, чтобы мы выжали из этого сезона все возможное. Нужно совершать решительные шаги. Есть пять миллионов причин, по которым я хочу выиграть предстоящий матч.

Невозможно радоваться тому, что в «Ман Юнайтед» происходит что-то хорошее, когда ты тренер «Ливерпуля», – сказал Клопп.

«Ливерпуль» дома сыграет с «Манчестер Юнайтед» в рамках 26-го тура АПЛ. Матч состоится 5 марта и начнется в 19:30 по московскому времени.

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10 комментариев

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Экселлент
Ответ DolJun
ну так челси забуксовал, по сути для регулярных претендентов на топ4 ничего не поменялось
Забуксовал??? 😂 да Челси якорь себе на шею накинул и стремительно уходит на дно
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No Howard No Party
И не забывайте кто глава судей в АПЛ!Сердце мю ,диспетчер мю !Вот он судья,настоящий судья !
+2
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+2
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kaviknat
"Невозможно радоваться тому, что в «Ман Юнайтед» происходит что-то хорошее, когда ты тренер «Ливерпуля», – сказал Клопп." - честно сказано. То же самое (только про Ливерпуль) скажет и любой болельщик МЮ
+3
0
+3
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Сергей Пацаваца
Как быстро болельщики мю забыли прошлогодние 0:9 и сейчас кукарекают , хорошо хоть есть много адекватных
+5
-1
+4
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ман сити фейк
Ответ А.В.Бубнов
МЮ всегда был машиной по деклассированию твоего бестрофейного сброда посредственных бегунков
Бред несёшь как всегда
+3
0
+3
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А.В.Бубнов
МЮ всегда был машиной по деклассированию твоего бестрофейного сброда посредственных бегунков
0
-4
-4
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DolJun
ну так челси забуксовал, по сути для регулярных претендентов на топ4 ничего не поменялось
0
-2
-2
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Azizbek Jamalov
У Ливерпуля всегда другой настрой на мю. Помню когда команду тренировал Далглиш, и тогда они нам дали бой. Так что Ливерпуль всегда опасен. Надо играть на все 100% и нужно побеждать.
+2
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Сэр Шурф
Тяжело смотреть на губы, которые не можешь поцеловать...
0
-2
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cektor
Скинули балласт и пошла игра.
+4
-2
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