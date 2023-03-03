Юрген Клопп: «МЮ» стал машиной по достижению результата. Тренируя «Ливерпуль», невозможно радоваться тому, что у них происходит что-то хорошее»

высказался перед матчем « » с «Манчестер Юнайтед».

«В жизни очень много вещей, которые гораздо важнее футбола, но на 95 или 98 минут в воскресенье футбол станет самой важной вещью. Мне это нравится. Весь мир будет смотреть этот матч. Большая игра, которую я с нетерпением жду. Когда бы мы ни играли с «Ман Юнайтед», это всегда большой матч.

В последние несколько лет мы неплохо играли против них. Мы знаем, что «Юнайтед» проводит сезон гораздо лучше, чем мы, но к предстоящей игре это не имеет отношения. Они выиграли Кубок лиги, и это чудесное ощущение, но потом ты осознаешь, что времени на празднование нет. «МЮ» превратился в машину по достижению результата. Они по-прежнему ведут борьбу за победу в .

Это сильный соперник, но мы знаем, что в футболе возможно все. Мы просто должны подготовиться на 100% и удостовериться в том, что хотим победить сильнее, чем парни из другой команды.

Нужно правильно использовать силу наших болельщиков. Я хочу, чтобы мы выжали из этого сезона все возможное. Нужно совершать решительные шаги. Есть пять миллионов причин, по которым я хочу выиграть предстоящий матч.

Невозможно радоваться тому, что в « » происходит что-то хорошее, когда ты тренер «Ливерпуля», – сказал Клопп.

«Ливерпуль» дома сыграет с «Манчестер Юнайтед» в рамках 26-го тура АПЛ. Матч состоится 5 марта и начнется в 19:30 по московскому времени.

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