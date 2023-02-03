Бернарду хочет уйти из «Ман Сити» летом, если получит хорошее предложение. Приоритет – Испания

готов уйти из «Манчестер Сити» летом.

По данным The Athletic, ситуация остается такой же, как и в предыдущие два летних трансферных окна – Бернарду готов уйти из « », если получит хорошее предложение из Европы. Он предпочел бы отправиться в Испанию.

Прошлым летом интерес к Силве проявлял «ПСЖ», однако главной мотивацией для возможного трансфера является желание футболиста жить в стране с культурой, близкой к португальской.

У «Манчестер Сити» нет иллюзий по поводу планов Бернарду, поэтому клуб уже подготовил список футболистов, которые могут заменить его в команде.

Бернарду выступает за «Ман Сити» с 2017 года. В этом сезоне у него 2 гола и 5 результативных передач в 30 матчах за клуб во всех турнирах.

Полную статистику 28-летнего полузащитника можно изучить здесь.