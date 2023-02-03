Бернарду хочет уйти из «Ман Сити» летом, если получит хорошее предложение. Приоритет – Испания

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Ла Лига возможные трансферы Бернарду Силва Футбол

Бернарду Силва готов уйти из «Манчестер Сити» летом.

По данным The Athletic, ситуация остается такой же, как и в предыдущие два летних трансферных окна – Бернарду готов уйти из «Ман Сити», если получит хорошее предложение из Европы. Он предпочел бы отправиться в Испанию.

Прошлым летом интерес к Силве проявлял «ПСЖ», однако главной мотивацией для возможного трансфера является желание футболиста жить в стране с культурой, близкой к португальской.

У «Манчестер Сити» нет иллюзий по поводу планов Бернарду, поэтому клуб уже подготовил список футболистов, которые могут заменить его в команде.

Бернарду выступает за «Ман Сити» с 2017 года. В этом сезоне у него 2 гола и 5 результативных передач в 30 матчах за клуб во всех турнирах.

Полную статистику 28-летнего полузащитника можно изучить здесь.

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29 комментариев

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Кино Музыка
Что-то почуял?
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здоровяк
Есть ощущение, что на замену Модрича поедет
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LLiriKK
Ответ Маршал Чой Бол Сан
Все бегут от шарлатана. Дайте ему еще 3 миллиарда. Гений, тьфу!
И кто эти, не считая истеричного Канселу, просто проигравшего конкуренцию, «все» за последние несколько лет?
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Mancar Camoran 2.0
Ответ Даулет Калмагамбет
Че за массовый побег от Пепа?
Бернарду, который в Испанию давно лыжи мылит и арендованный Канселу - массовый побег ?
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Okaka
если Лестер вылетит, то заберут оттуда Мэда
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Орa Алв
Ответ Benner
Какие игроки в полузащиту есть у Сити? Тем более молодые. Или так, чисто ляпнуть что-то?
Тот же самый филлипс в перспективе вполне может заменить его. И палмер в последнее время неплох
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Treis
Ответ Итачи Учиха
У Барсы другие приоритеты - опорник. Мб продлят Бускетса и по возможности купят Субименди, которого Серхио будет менторить. Ну а на позиции 8-ок есть Гави, Педри, Френки. Плюс не забываем о Нико и Торре. Скорее всего как раз Кессье летом и уйдет.
Все верно. Я думаю, самый очевидный вариант - продление Бускетса, если получится договориться о снижении зарплаты. Если нет, то будут подыскивать каких-то свободных агентов или же, что вероятнее, из внутренних ресусов.

Субименди и другие игроки, за которых будут просить большую компенсацию, ожидать не стоит, пока не решится ситуация с ограничением потолка зарплат.
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Итачи Учиха
Ответ Benner
Какие игроки в полузащиту есть у Сити? Тем более молодые. Или так, чисто ляпнуть что-то?
Из молодых Палмер. Вполне возможно, что туда Грилиша переведут + есть интерес к Беллингему и Мэдисону.
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Итачи Учиха
Ответ Treis
О чем ты? У Барселоны сейчас трудности из-за ффп Ла Лиги. Пришлось даже судиться, чтобы зарегистрировать контракт Гави.
У Барсы другие приоритеты - опорник. Мб продлят Бускетса и по возможности купят Субименди, которого Серхио будет менторить. Ну а на позиции 8-ок есть Гави, Педри, Френки. Плюс не забываем о Нико и Торре. Скорее всего как раз Кессье летом и уйдет.
+1
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Treis
Ответ Евгений Громов 22
Барса не спи в Сити будет распродажа
О чем ты? У Барселоны сейчас трудности из-за ффп Ла Лиги. Пришлось даже судиться, чтобы зарегистрировать контракт Гави.
+1
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Benner
Ответ Орa Алв
Такое ощущение что он летом и вправду уйдёт, у сити в полузащиту есть игроки молодые
Какие игроки в полузащиту есть у Сити? Тем более молодые. Или так, чисто ляпнуть что-то?
+1
-4
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Ярослав Новиков
Ответ Возвращение Аленио
Давно пора на повышение в Ла Лигу с регби-лиги. Хоть в футбол поиграет, а не в бей-беги месиво против Брайтонов и Борнмутов.
Какая ла лига на повышение ты о чем? Это там где атлетико по ногам хреначит, барса на 1 месте, в барсу он 100% не перейдёт там гави, педри, реал у он не нужен, если Валенсия, Бильбао, Гранада, леванте, Эспаньёл, бетис, сосьедад, Севилья или это по твоему повышение?
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Евгений Громов 22
Барса не спи в Сити будет распродажа
+1
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Apol
Ответ Поцелуй Оздоева
А есть примеры живые, где Атлетико прямо бьет по ногам? Спасибо
Включай любой матч Атлетико этого сезона и смотри

Не благодари
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Поцелуй Оздоева
Ответ Apol
Прошу прощения, а Ла Лига - это там где Атлетико бьет по ногам? О даа, футбол
А есть примеры живые, где Атлетико прямо бьет по ногам? Спасибо
0
-1
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Поцелуй Оздоева
Ответ Даулет Калмагамбет
Че за массовый побег от Пепа?
Да он давно хочет в Испанию.
0
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Маршал Чой Бол Сан
Все бегут от шарлатана. Дайте ему еще 3 миллиарда. Гений, тьфу!
0
-3
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Aibek Mak
Ответ Last Hero
Чем в Манчестер Сити обстановка не спокойная? Он перейдет в барселону, где обстановка еще напряженнее и все время проблемы с финансами
Я не про клуб а больше про околофутбольные вещи говорю, такие как семья , город климат
+3
-2
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Rio de Janeiro
В Англии ни одного привлекательного для жизни города кроме Лондона.Не понимаю суперзвёзд-мультимиллионеров которые выбирают вместо Барселоны и Мадрида всякие канализационные дыры типо манчестера и ливерпуля
+10
-7
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atomio
Летом будет в Барсе. Инфа сотка, завтракал сегодня с Лапортой.
0
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Cruel Snake
Как вариант «Барселона» Тебас не против, с трансфером поможет, естественно одобрит
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Cruel Snake
Ответ Apol
Прошу прощения, а Ла Лига - это там где Атлетико бьет по ногам? О даа, футбол
Не только «Атлетико» ещё и «Бетис» и не только
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Last Hero
Ответ Aibek Mak
Топ игрок. Но кажется что он по своему характеру предпочитает более спокойную обстановку и даже готов пожертвовать титулами и тд и тп.
Чем в Манчестер Сити обстановка не спокойная? Он перейдет в барселону, где обстановка еще напряженнее и все время проблемы с финансами
+3
-4
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Apol
Ответ Возвращение Аленио
Давно пора на повышение в Ла Лигу с регби-лиги. Хоть в футбол поиграет, а не в бей-беги месиво против Брайтонов и Борнмутов.
Прошу прощения, а Ла Лига - это там где Атлетико бьет по ногам? О даа, футбол
+4
-5
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Даулет Калмагамбет
Че за массовый побег от Пепа?
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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