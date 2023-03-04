«Борнмут» забил «Арсеналу» через 9 секунд после начала матча. Это 2-й результат в истории АПЛ

Теги Шейн Лонг премьер-лига Англия Арсенал рейтинги Саутгемптон Борнмут Филип Биллинг Футбол

Полузащитник Филип Биллинг установил рекорд «Борнмута», забив «Арсеналу».

26-летний датчанин открыл счет в матче 26-го тура АПЛ спустя 9 секунд и 11 миллисекунд после начала игры. Это второй результат в истории Премьер-лиги.

Быстрее удавалось забить лишь форварду «Саутгемптона» Шейну Лонгу в сезоне-2018/19 – 7 секунд и 69 миллисекунд.

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2 комментария

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Direct free kick
Арсенал территория чокерства
0
-3
-3
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Kvin
С - скорострел.
+5
0
+5
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