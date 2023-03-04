«Борнмут» забил «Арсеналу» через 9 секунд после начала матча. Это 2-й результат в истории АПЛ
Полузащитник Филип Биллинг установил рекорд «Борнмута», забив «Арсеналу».
26-летний датчанин открыл счет в матче 26-го тура АПЛ спустя 9 секунд и 11 миллисекунд после начала игры. Это второй результат в истории Премьер-лиги.
Быстрее удавалось забить лишь форварду «Саутгемптона» Шейну Лонгу в сезоне-2018/19 – 7 секунд и 69 миллисекунд.
«Арсенал» – «Борнмут». 0:2 – забили Биллинг и Сенеси! Онлайн-трансляция
Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков
2 комментария