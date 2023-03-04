«Если избавимся от яда, будет лучше для всех». Клопп и тен Хаг призвали фанатов не скандировать кричалки о давке на «Хиллсборо» и авиакатастрофе в Мюнхене

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Юрген Клопп болельщики Хиллсборо Эрик тен Хаг Футбол

Тренеры «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» призвали фанатов с уважением относиться к соперникам.

Юрген Клопп и Эрик тен Хаг осудили кричалки болельщиков о трагических событиях, которые произошли с их соперниками, – такими как давка на «Хиллсборо» и авиакатастрофа в Мюнхене. Тренеры призвали фанатов положить этому конец. 

«Одна из главных причин, почему соперничество между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» такое особенное, заключается в том, что оно настолько напряженное, и никто никогда не должен хотеть это менять. Но в то же время, когда соперничество становится слишком острым, оно может привести к таким ситуациям, от которых никому не будет хорошо, а нам это не нужно.

Мы действительно хотим шума; мы действительно хотим, чтобы мероприятие было страстным, и мы действительно хотим, чтобы атмосфера была наэлектризованной. Чего мы не хотим, так это чего-либо, выходящего за рамки этого, и это особенно относится к такого рода скандированиям, которым нет места в футболе. Если мы сможем сохранить страсть и избавиться от яда, это будет намного лучше для всех», – сказал Клопп.

«Соперничество между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» – одно из величайших в мировом футболе. Нам всем нравится страсть болельщиков, когда встречаются наши команды, но есть границы, которые не следует пересекать.

Недопустимо использовать гибель людей – в связи с любой трагедией – для того, чтобы набрать очки, и пора это прекратить. Те, кто несет ответственность за это, бросают тень не только на репутацию наших клубов, но и, что немаловажно, на репутацию самих себя, болельщиков и наших великих городов.

От своего имени, наших игроков и нашего персонала мы просим наших болельщиков сосредоточиться на поддержке команды в воскресенье и правильном представлении нашего клуба», – заявил тен Хаг.

Матч «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед» в 26-м туре АПЛ состоится 5 марта. начало – в 19:30 по московскому времени. 

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6 комментариев

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moldfan
Хорошая инициатива.
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Денис Давыдов
Людоедам по обе стороны впрочем в любом случае пофиг будет, но это низкий процент из общего числа фанов.
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Красная стрела
И ещё нам чего-то говорят. Ну и болельщики. У нас так могут делать отдельные маргиналы. Которых осуждают все. У них же это норма, раз даже тренеры об этом говорят.
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Lavinka
Даже после слов тренеров это не изменится .
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melmi
Уважение. Правильные слова.
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