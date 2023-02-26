«Ференцварош» Черчесова до 16 очков увеличил отрыв в лиге Венгрии, беспроигрышная серия – 11 матчей

Теги Станислав Черчесов Дебрецен высшая лига Венгрия Ференцварош Кечкемет Футбол

«Ференцварош» Станислава Черчесова лидирует с отрывом в 16 очков в чемпионате Венгрии.

Команда увеличила отрыв на 2 очка, поскольку прямой конкурент «Кечкемет» сыграл вничью в 21-м туре, а «Ференцварош» в субботу был сильнее «Дебрецена» (2:0).

Команда Черчесова, таким образом, не проигрывает 12 матчей подряд в лиге Венгрии.

«Ференцварош» идет на 1-м месте в чемпионате, набрав 49 очков в 21 матчей.

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15 комментариев

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fargys
Черчесова критиковали, и за дело. Когда он не давал результат ему крепко доставалось, но результат он даёт почаще многих.
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Remedy
Черчес, конечно, «интересный» персонаж, но не признавать, что он как тренер даёт результат- было бы несправедливо.
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Arty K.
Не "увеличила отрыв", а "прибавила два балла гандикапа вследствие неверных тактических действий прямого конкурента"
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добрый грек
Во первых я тебя приветствую. А во вторых правильно говорить не увеличил отрыв,а укрепил лидерство.
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Максим Τихонов
Настоящий доминатор
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Александр Пряхин
Бросил вызов Спалетти
+1
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tackle by Moore
Сначала хотел написать, что Ференцварош - это венгерский Наполи, но подумал, что это будет неуважительно к Станиславу Саламовичу. Напишу лучше, что Наполи - это итальянский Ференцварош
+27
-2
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Evgeny Trifonov
ну объективно там лига одной команды, до этого Ребров тоже самое делал. Вот в еврокубках вышел из сложной группы с первого места молодец
+13
-3
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Иван Рыбаков
По среднему набору очков за матч ему совсем немного осталось до лучшего результата в истории венгерской лиги.
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TiNO
Алагир сила!
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Ярик01
беспроыгршная, ыбо осетын!
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ТрактоПоктер
Молодец Черчесов !
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ХавиГави_Паратрупер
Вот кто настоящий лысый шарлатан и доминатор в одном флаконе😎
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DolJun
можно попробовать в челси вместо поттера
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Artem Piatkov
Ференцварош это хлеще, чем Аль-Наср конечно
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