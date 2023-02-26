«Ференцварош» Черчесова до 16 очков увеличил отрыв в лиге Венгрии, беспроигрышная серия – 11 матчей
«Ференцварош» Станислава Черчесова лидирует с отрывом в 16 очков в чемпионате Венгрии.
Команда увеличила отрыв на 2 очка, поскольку прямой конкурент «Кечкемет» сыграл вничью в 21-м туре, а «Ференцварош» в субботу был сильнее «Дебрецена» (2:0).
Команда Черчесова, таким образом, не проигрывает 12 матчей подряд в лиге Венгрии.
«Ференцварош» идет на 1-м месте в чемпионате, набрав 49 очков в 21 матчей.
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