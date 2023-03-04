«Наполи» проиграл впервые за 2 месяца. Было 9 побед и ничья

« » проиграл впервые за 2 месяца.

В пятницу клуб из Неаполя дома уступил « » (0:1) в 25-м туре Серии А. Единственный гол на 67-й минуте забил хавбек римлян Матиас Весино.

Последнее поражение до этого было 4 января 2023 года – от «Интера» (0:1) в лиге. После этого «Наполи» одержал 9 побед и раз сыграл вничью.

« », имея 68 очков, продолжает уверенно лидировать в таблице, отрыв от второго места может сократиться до 15 очков по итогам тура.

11 марта команда тренера Лучано Спаллетти примет «Аталанту».

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