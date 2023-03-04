«Наполи» проиграл впервые за 2 месяца. Было 9 побед и ничья

Теги Лацио Лучано Спаллетти серия А Италия Наполи Футбол

«Наполи» проиграл впервые за 2 месяца.

В пятницу клуб из Неаполя дома уступил «Лацио» (0:1) в 25-м туре Серии А. Единственный гол на 67-й минуте забил хавбек римлян Матиас Весино.

Последнее поражение до этого было 4 января 2023 года – от «Интера» (0:1) в лиге. После этого «Наполи» одержал 9 побед и раз сыграл вничью.

«Наполи», имея 68 очков, продолжает уверенно лидировать в таблице, отрыв от второго места может сократиться до 15 очков по итогам тура. 

11 марта команда тренера Лучано Спаллетти примет «Аталанту».

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15 комментариев

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Maxximus
Это полезно, чтобы не не расслаблялись
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ubAA
Ответ alessandroma
Сарри на классе
лолчто, не позорься так, Наполи на 2 головы выше, чем эти автобусники голимые
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ubAA
Ответ max bogomazov
Политано и Элмас не попали в игру. Хвича гол привез вообще никой был тоже
Хвича единственный кто что-то пытался сделать
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brace
Ответ Кирилл Егупов
"Было" или "Были"?
Наличествовало
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Trash Talking
Холодный душ полезен. Но титул всё равно не проиграют. Главное, чтобы энтузиазма хватило на ЛЧ.
+1
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max bogomazov
Политано и Элмас не попали в игру. Хвича гол привез вообще никой был тоже
0
0
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Кирилл Егупов
"Было" или "Были"?
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EmilAshikyan
Могут себе позволить
+1
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Sevuska
Красивая серия была .
Особенно 5:1 против Юве выделяется 💪
Уверен , что Скудетто возьмут 👍
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Андрюха с района
Теперь дело за Гасперини)
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-3
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Турист4005
Просто наступила весна
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закрыт по беспределу
Хвича всë-таки очень важный игрок
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Inside 88 LW
Бьянкочелести умеют удивить :)
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Dima
Всегда побеждать не возможно.... Хотя в этом сезоне Наполи конечно превзошли сами себя)!
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-1
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alessandroma
Сарри на классе
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-4
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