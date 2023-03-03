Агент Холанда: «У «Реала» есть кое-что, о чем многие мечтают. В нем сохраняется магия. Там нет еженедельной борьбы, но есть ЛЧ»
Агент форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда высказалась о самых привлекательных клубах.
«Есть Премьер-лига, но также есть и «Реал Мадрид». У него есть кое-что, о чем также многие мечтают. В «Реале» сохраняется магия. Там нет еженедельной борьбы, но есть Лига чемпионов», – сказала Рафаэла Пимента.
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