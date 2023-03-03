Агент Холанда: «У «Реала» есть кое-что, о чем многие мечтают. В нем сохраняется магия. Там нет еженедельной борьбы, но есть ЛЧ»

Агент форварда « » высказалась о самых привлекательных клубах.

«Есть Премьер-лига, но также есть и « ». У него есть кое-что, о чем также многие мечтают. В «Реале» сохраняется магия. Там нет еженедельной борьбы, но есть чемпионов», – сказала .

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