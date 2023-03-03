Агент Холанда: «У «Реала» есть кое-что, о чем многие мечтают. В нем сохраняется магия. Там нет еженедельной борьбы, но есть ЛЧ»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА агенты Эрлинг Холанд Рафаэла Пимента Футбол

Агент форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда высказалась о самых привлекательных клубах.

«Есть Премьер-лига, но также есть и «Реал Мадрид». У него есть кое-что, о чем также многие мечтают. В «Реале» сохраняется магия. Там нет еженедельной борьбы, но есть Лига чемпионов», – сказала Рафаэла Пимента.

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8 комментариев

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Osodj Djhshs
Мадриду он не нужен, особенно из-за цены и травматичности. Да и не выиграл он пока ничего, чтобы так много за него платить
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ladoga1242
Пусть для начала что-нибудь выиграет. Многовато самомнения у паренька. Альварес, к слову, уже ЧМ!
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mqh9pzrxgf
Ответ Евгений Громов 22
К сожалению , кроме магии у Мадрида нет бюджета в пару миллиардов. Поэтому Эрллинг в Сити)
Так его купили за смешные деньги. И вроде как в 24 за такие же смешные по нынешним меркам его можно выкупить
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Иван Иванов
Я не в восторге от игры Холланда за Сити , больше пиара а футбол который он показывает средненький, ничего особенного ,обычный габаритный форвард таранного типа как лука тони или Лукаку . Сити с Куном Агуэро в атаке был сильнее и разнообразнее.
+2
-1
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Руслан Узденов
У Реала есть величие! Не такое, как у других великих команд - иное. Есть аура, благородство.
+4
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Андрей Хенто
Да, тут агент безусловно прав.
+1
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Евгений Громов 22
К сожалению , кроме магии у Мадрида нет бюджета в пару миллиардов. Поэтому Эрллинг в Сити)
+6
-3
+3
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Кино Музыка
Намек понят.
+6
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+6
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