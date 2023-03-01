Где смотреть Рома – Ювентус, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат Италии 5 марта

Теги Рома Ювентус серия А Италия Футбол

В воскресенье, 5 марта, сыграют Рома и Ювентус в 25 туре Чемпионата Италии по футболу — Серия А.

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Во сколько играют Рома – Ювентус

  • Начало матча запланировано на 22:45 по московскому времени.

Рома: все новости

Ювентус: все новости

Чемпионат Италии по футболу — Серия А: все новости

Прогноз на матч Рома – Ювентус

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