Каземиро считает, что Салах должен выиграть «Золотой мяч»: «Он провел самый сбалансированный сезон. Мо – лучший игрок с точки зрения влияния на игру»

Каземиро считает, что Мохамед Салах должен выиграть «Золотой мяч».

– Кто должен выиграть «Золотой мяч» в этом году?

– Для меня это очень сложный вопрос. Но, на мой взгляд на данный момент, Салах. Он лучший игрок с точки зрения влияния на игру. Он очень много забивает, отдает очень много результативных передач.

«Ливерпуль » не выиграл, например, Лигу чемпионов или еще какой-нибудь трофей, потому что у него [Салаха] был небольшой спад во второй части сезона. Но, на мой взгляд, самый сбалансированный сезон провел Салах , – сказал полузащитник «Манчестер Юнайтед ».