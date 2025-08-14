Каземиро считает, что Салах должен выиграть «Золотой мяч»: «Он провел самый сбалансированный сезон. Мо – лучший игрок с точки зрения влияния на игру»
Каземиро считает, что Мохамед Салах должен выиграть «Золотой мяч».
– Кто должен выиграть «Золотой мяч» в этом году?
– Для меня это очень сложный вопрос. Но, на мой взгляд на данный момент, Салах. Он лучший игрок с точки зрения влияния на игру. Он очень много забивает, отдает очень много результативных передач.
«Ливерпуль» не выиграл, например, Лигу чемпионов или еще какой-нибудь трофей, потому что у него [Салаха] был небольшой спад во второй части сезона. Но, на мой взгляд, самый сбалансированный сезон провел Салах, – сказал полузащитник «Манчестер Юнайтед».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: British GQ
