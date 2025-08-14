«Тоттенхэм» готов предложить 45-50 млн фунтов за Эзе. Отступные хавбека «Кристал Пэлас» – 60+7,5 млн
«Тоттенхэм» готовит предложение по Эберечи Эзе.
Как сообщает The Times, клуб планирует связаться с «Кристал Пэлас» по поводу трансфера 27-летнего полузащитника. В контракте Эзе указана сумма отступных – 60+7,5 млн фунтов – но «Тоттенхэм» хочет осуществить сделку по менее высокой цене.
Утверждается, что «шпоры» готовы предложить от 45 до 50 миллионов фунтов за игрока.
Ранее сообщалось, что интерес к англичанину также проявляет «Арсенал».
В прошлом сезоне АПЛ Эзе провел 34 матча, отличившись 8 голами и 8 ассистами. Его статистика – здесь.
Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?9387 голосов
Мохамед Салах
Коул Палмер
Эрлинг Холанд
Букайо Сака
Бруну Фернандеш
Кто-то другой
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Times
