  • «Тоттенхэм» готов предложить 45-50 млн фунтов за Эзе. Отступные хавбека «Кристал Пэлас» – 60+7,5 млн
2

«Тоттенхэм» готов предложить 45-50 млн фунтов за Эзе. Отступные хавбека «Кристал Пэлас» – 60+7,5 млн

«Тоттенхэм» готовит предложение по Эберечи Эзе.

Как сообщает The Times, клуб планирует связаться с «Кристал Пэлас» по поводу трансфера 27-летнего полузащитника. В контракте Эзе указана сумма отступных – 60+7,5 млн фунтов – но «Тоттенхэм» хочет осуществить сделку по менее высокой цене. 

Утверждается, что «шпоры» готовы предложить от 45 до 50 миллионов фунтов за игрока. 

Ранее сообщалось, что интерес к англичанину также проявляет «Арсенал».

В прошлом сезоне АПЛ Эзе провел 34 матча, отличившись 8 голами и 8 ассистами. Его статистика – здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Times
