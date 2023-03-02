«Бенфику» обвинили в налоговых махинациях. Руководство клуба перечислило 1,6 млн евро за фиктивные услуги

Прокуратура обвинила «Бенфику» в налоговых махинациях.

Обвинения в подделке документов предъявлены экс-президенту португальского клуба Луишу Филипе Виейре и нынешнему директору Домингушу Суарешу Оливейре.

Так называемый процесс Saco Azul начался в 2017 году после сообщения банка BIC властям о подозрительных движениях на счете компании Questão Flexível, главой которой является бизнесмен Жозе Бернардеш. Как только поступали крупные суммы денег от Benfica SAD (Sociedade Anónima Desportiva – особый вид публичной компании с ограниченной ответственностью в Португалии – прим. Sports.ru) и Benfica Estádio, они тут же снимались через кассу.

По данным Jornal de Notícias, члены правления «Бенфики» перечислили 1,6 миллиона евро компании Жозе Бернардеша, которого обвиняют еще и в отмывании денег. По мнению прокуратуры, обвиняемые прекрасно понимали, что счета, выставленные Questão Flexível компаниям Benfica SAD и Benfica Estádio, были фиктивными. Они служили лишь для того, чтобы вывести средства из оборота «Бенфики».

Прокуратура требует от обвиняемых выплаты штрафа на общую сумму 585 000 евро.

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