У вратаря «Вест Хэма» Фабианьского перелом скулы и глазницы. Может потребоваться операция

Теги Вест Хэм Дэвид Мойес премьер-лига Англия травмы Лукаш Фабианьски Ноттингем Форест Футбол

Вратарю «Вест Хэма» может потребоваться операция.

В субботнем матче 25-го тура АПЛ против «Ноттингем Форест» (4:0) Лукаш Фабианьски был заменен на 69-й минуте из-за травмы. У него диагностированы переломы скулы и глазницы. Тренер команды Дэвид Мойес не назвал точных сроков восстановления Фабианьского.

«На данный момент мы не знаем, потребуется ли операция и сколько времени потребуется на восстановление», – сказал Мойес.

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1 комментарий

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nugoboss
блин очередной раз не повезло вратарю, жалко парня.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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