У вратаря «Вест Хэма» Фабианьского перелом скулы и глазницы. Может потребоваться операция
Вратарю «Вест Хэма» может потребоваться операция.
В субботнем матче 25-го тура АПЛ против «Ноттингем Форест» (4:0) Лукаш Фабианьски был заменен на 69-й минуте из-за травмы. У него диагностированы переломы скулы и глазницы. Тренер команды Дэвид Мойес не назвал точных сроков восстановления Фабианьского.
«На данный момент мы не знаем, потребуется ли операция и сколько времени потребуется на восстановление», – сказал Мойес.
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