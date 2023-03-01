У вратаря «Вест Хэма» Фабианьского перелом скулы и глазницы. Может потребоваться операция

Вратарю « » может потребоваться операция.

В субботнем матче 25-го тура против « » (4:0) был заменен на 69-й минуте из-за травмы. У него диагностированы переломы скулы и глазницы. Тренер команды не назвал точных сроков восстановления Фабианьского.

«На данный момент мы не знаем, потребуется ли операция и сколько времени потребуется на восстановление», – сказал Мойес.

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