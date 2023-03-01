«Сочи» подписал 19-летнего бразильского хавбека Силвейру. Он играл за «Ред Булл Брагантино»

Теги премьер-лига Россия трансферы Ред Булл Брагантино Сочи Мигел Силвейра Футбол

«Сочи» объявил о трансфере 19-летнего бразильского полузащитника.

К команде присоединился Мигел Силвейра. Он перешел в клуб Мир РПЛ на правах свободного агента.

Последним клубом Силвейры был «Ред Булл Брагантино». В составе этой команды он провел 25 матчей во всех турнирах, отличившись 2 голами и 2 результативными передачами. 

С подробной статистикой хавбека можно ознакомиться здесь

Изображение: https://pfcsochi.ru/

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17 комментариев

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Teodrakis
Ответ Spartakus1984
Конечно талант,не в МЮ же или Реал ему идти,сам Сочи его выбрал))
Действительно, таланты играют только в МЮ и Реале, если эти две команды не играют между собой, то вообще можно не вспоминать про футбол
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Денис Олегович
Ну вот, другое дело! Это уже похоже на наш фарм)))
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Peter Parker
Не болею за Сочи, но рад таким трансферам в любой отечественный клуб. Хотя, парню конечно сложновато будет, небольшой, худой, но вроде поле видит. Удачи в рпл
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xQcoW
Газпром ФК решил усилить свой фарм. Если заиграет, то перейдет в звенит за копейки + оформят гражданство
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Камбоджа Иванов
Ответ Spartakus1984
Забыл как зенит пол РПЛ скупал?
Когда Зенит скупал паспорта, вы ныли, что лучше бы легионеров покупал. Начал покупать качественных легионеров, вы пишите про Рио-де-Жанейро. Определитесь. Вангую, что даже если Зениту случится играть воспитанниками, то вы все равно будете ныть, что в академию очень много денег вложили, а другие так не могут. Вы ВСЕГДА будете ныть, пока Зенит побеждает, и повод для этого будет любой, вот и весь секрет.
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evil
а потом удивляются, почему наш зенит все ненавидят
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evil
стыдно за наш зенит
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evil
гражданство РФ этому господину, авансом
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Spartakus1984
Ответ Камбоджа Иванов
Как у Спартака с игроками КС для Локо?
Забыл как зенит пол РПЛ скупал?
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Spartakus1984
Ответ Екн Лор
19 лет, а дебютировал за Флуминенсе ещё в 2019 году, талант должен быть
Конечно талант,не в МЮ же или Реал ему идти,сам Сочи его выбрал))
+2
-9
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Spartakus1984
Для Питера де Жанейро готовят))
+2
-4
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ЛеваяНогаХалка
Новость спустя 10 дней после перехода. И не стыдно спорц?
+8
-1
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блокад блокадыч
удачи
+1
-1
0
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Камбоджа Иванов
Ответ Ебздрогыч
У Зенита настолько открытый чек на бразильских футболистов, что хватает даже для Сочи
Как у Спартака с игроками КС для Локо?
+5
-4
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Екн Лор
19 лет, а дебютировал за Флуминенсе ещё в 2019 году, талант должен быть
+7
0
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Filipp Gorski
Удачи ему!
+3
-1
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Ебздрогыч
У Зенита настолько открытый чек на бразильских футболистов, что хватает даже для Сочи
+3
-7
-4
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