«Сочи» подписал 19-летнего бразильского хавбека Силвейру. Он играл за «Ред Булл Брагантино»

« » объявил о трансфере 19-летнего бразильского полузащитника.

К команде присоединился . Он перешел в клуб Мир на правах свободного агента.

Последним клубом Силвейры был « ». В составе этой команды он провел 25 матчей во всех турнирах, отличившись 2 голами и 2 результативными передачами.

С подробной статистикой хавбека можно ознакомиться здесь.

Изображение: https://pfcsochi.ru/

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