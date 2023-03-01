«Сочи» подписал 19-летнего бразильского хавбека Силвейру. Он играл за «Ред Булл Брагантино»
«Сочи» объявил о трансфере 19-летнего бразильского полузащитника.
К команде присоединился Мигел Силвейра. Он перешел в клуб Мир РПЛ на правах свободного агента.
Последним клубом Силвейры был «Ред Булл Брагантино». В составе этой команды он провел 25 матчей во всех турнирах, отличившись 2 голами и 2 результативными передачами.
С подробной статистикой хавбека можно ознакомиться здесь.
Изображение: https://pfcsochi.ru/
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