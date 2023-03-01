Экс-игрок «Альбасете» Пелайо погиб, попав под поезд. В 2018 году он упал с 3-го этажа и стал инвалидом

Бывший игрок « » и « » Пелайо погиб, попав под поезд.

Инцидент произошел во вторник днем. Прибывшие экстренные службы уже ничего не смогли сделать для спасения его жизни.

Дело будет расследовать полиция. Отмечается, что 8 месяцев назад 32-летний экс-футболист женился.

Спортсмен был вынужден завершить карьеру в 2018 году в результате несчастного случая. Он упал с 3-го этажа, разговаривая по телефону.

Пелайо получил множественные переломы и стал инвалидом. Тем не менее он продолжил заниматься спортом, начав играть в теннис на колясках.

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