Экс-игрок «Альбасете» Пелайо погиб, попав под поезд. В 2018 году он упал с 3-го этажа и стал инвалидом
Бывший игрок «Альбасете» и «Овьедо» Пелайо погиб, попав под поезд.
Инцидент произошел во вторник днем. Прибывшие экстренные службы уже ничего не смогли сделать для спасения его жизни.
Дело будет расследовать полиция. Отмечается, что 8 месяцев назад 32-летний экс-футболист женился.
Спортсмен был вынужден завершить карьеру в 2018 году в результате несчастного случая. Он упал с 3-го этажа, разговаривая по телефону.
Пелайо получил множественные переломы и стал инвалидом. Тем не менее он продолжил заниматься спортом, начав играть в теннис на колясках.
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