Директор «Ньюкасла» Стэйвли: «Обязательно выиграем Кубок лиги, Кубок Англии, ЛЧ, АПЛ. Руководить этим клубом – большая честь»

Теги Ньюкасл премьер-лига Англия Кубок Англии Лига чемпионов УЕФА Кубок английской лиги Аманда Стэйвли Футбол

Директор «Ньюкасла» считает, что клуб сможет бороться за трофеи в ближайшем будущем.

В финале Кубка английской лиги «Ньюкасл» уступил «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:2.

«Я очень горжусь всеми болельщиками. Я плакала, как и мой сын и все мы. Но это было потрясающе, при счете 0:2 мы не собирались сдаваться. Они взяли нас с собой в это путешествие. Мы выиграем Кубок лиги. Мы выиграем Кубок Англии, выиграем Лигу чемпионов, Премьер-лигу.

Это все ради удивительных болельщиков, которые взяли нас с собой в это удивительное путешествие. Мы просто польщены. Для нас большая честь руководить «Ньюкаслом». Мы не заслуживаем той поддержки, которая есть у нас как руководства. Мы очень огорчены тем, что произошло», – сказала Аманда Стэйвли.

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13 комментариев

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Бродяга-симпатяга
Купим, более подходящее слово
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DolJun
будет прикольно если ньюкасл возьмет лч быстрее чем ман сити или псж)
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sa
Ответ Павел Ларичев
Какой самонадеянный.
Это она, не он :). И она не только директор, насколько я помню, но еще и акционер.
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sa
Ответ Гамаль Хайдаров
Вуман момент ☕️
Она поцеловала всех игроков Ньюкасла после поражения. Не шутка :)
+1
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+1
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Павел Ларичев
Какой самонадеянный.
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0
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Tollie
выиграют, если бедуины не наиграются и не бросят проект.

а то сколько таких "победителей" уже было - Малага, Анжи, Блэкберн и.т.д.
+2
-1
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dimamak10
Ответ Титал Телоян
Кстати не смотря на шейхов во главе , денежным мешком их пока не назовёшь, пока грамотно работают
Еще не вечер. Дождемся конца сезона, посмотрим попадут ли в ЛЧ и возможно попрут покупки
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Vatikan
Мы бы и вчера это сделали, просто я выключил приставку, глаза устали играть
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Гамаль Хайдаров
Вуман момент ☕️
+1
0
+1
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Титал Телоян
Кстати не смотря на шейхов во главе , денежным мешком их пока не назовёшь, пока грамотно работают
+7
0
+7
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Руслан Женетль
В очередь дамы и господа...
+2
-2
0
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Betting Star
МС и ПСЖ: в очередь, братишка.
+1
-1
0
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Wekil Halylow
Сити и ПСЖ ну-ну
+3
-1
+2
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