Директор «Ньюкасла» Стэйвли: «Обязательно выиграем Кубок лиги, Кубок Англии, ЛЧ, АПЛ. Руководить этим клубом – большая честь»

Директор « » считает, что клуб сможет бороться за трофеи в ближайшем будущем.

В финале Кубка английской лиги «Ньюкасл» уступил «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:2.

«Я очень горжусь всеми болельщиками. Я плакала, как и мой сын и все мы. Но это было потрясающе, при счете 0:2 мы не собирались сдаваться. Они взяли нас с собой в это путешествие. Мы выиграем Кубок лиги. Мы выиграем , выиграем Лигу чемпионов, Премьер-лигу.

Это все ради удивительных болельщиков, которые взяли нас с собой в это удивительное путешествие. Мы просто польщены. Для нас большая честь руководить «Ньюкаслом». Мы не заслуживаем той поддержки, которая есть у нас как руководства. Мы очень огорчены тем, что произошло», – сказала .