Директор «Ньюкасла» Стэйвли: «Обязательно выиграем Кубок лиги, Кубок Англии, ЛЧ, АПЛ. Руководить этим клубом – большая честь»
Директор «Ньюкасла» считает, что клуб сможет бороться за трофеи в ближайшем будущем.
В финале Кубка английской лиги «Ньюкасл» уступил «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:2.
«Я очень горжусь всеми болельщиками. Я плакала, как и мой сын и все мы. Но это было потрясающе, при счете 0:2 мы не собирались сдаваться. Они взяли нас с собой в это путешествие. Мы выиграем Кубок лиги. Мы выиграем Кубок Англии, выиграем Лигу чемпионов, Премьер-лигу.
Это все ради удивительных болельщиков, которые взяли нас с собой в это удивительное путешествие. Мы просто польщены. Для нас большая честь руководить «Ньюкаслом». Мы не заслуживаем той поддержки, которая есть у нас как руководства. Мы очень огорчены тем, что произошло», – сказала Аманда Стэйвли.
а то сколько таких "победителей" уже было - Малага, Анжи, Блэкберн и.т.д.