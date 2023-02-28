Карпин об игре молодых россиян после санкций: «Их стало больше – это здорово. Но это на внутренней арене, проверить уровень нужно в международных матчах, а это небо и земля»

высказался об игре молодых российских футболистов.

– Кавазашвили озвучил мнение, что в результате санкций наш футбол очнулся и повернулся лицом к своим воспитанникам. Не получится так, что в случае возвращения к официальным матчам ставка опять будет делаться на опытных, а молодежь уйдет на второй план?

— Стало больше играть молодых — да, это здорово. Одно дело — играть на внутренней арене, где они что-то показывают, но проверить уровень этих ребят нужно в международных матчах. А это небо и земля, уровень абсолютно разный.

К примеру, все российские клубы будут играть русскими футболистами и ничего не выигрывать. Все будут довольны? Или, как и сейчас, всех будут ругать?

— Нет результата — получи порцию критики.

— Верно! Есть результат — все хорошо, не выиграли — плохо, и не важно, играл ты в тики-таку или в «автобус», – сказал главный тренер « » и сборной России.