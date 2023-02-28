Месси выиграл The Best, «Спартак» прошел «Локо» в Кубке, Хакими обвинен в изнасиловании, Скалони с Аргентиной до ЧМ-2026, «Монако» продлил Головина, травма Левандовского и другие новости

1. Лионель Месси выиграл приз лучшему игроку года The Best от ФИФА во 2-й раз в карьере. Эмилиано Мартинес получил награду лучшему вратарю, а Лионель Скалони – лучшему тренеру. Капитан «Барселоны» Алексия Путельяс вновь выиграла приз лучшей футболистке, кроме того, была представлена символическая сборная года (с 4 нападающими!). Представители «Реала» церемонию пропустили.

2. «Спартак» вышел в полуфинал Фонбет Кубка России, вновь победив «Локомотив» (4:2). Квинси Промес трижды бил пенальти, а после игры возникла горячая дискуссия по поводу судейства Сергея Иванова.

«Урал» стал еще одним полуфиналистом, победив «Ростов» благодаря голу Влута с пенальти на 88-й минуте.

3. Защитника «ПСЖ» Ашрафа Хакими обвиняют в изнасиловании 23-летней девушки. Она приехала на вызванном им такси домой к игроку, он целовал ее и совершил проникновение пальцами. Пока комментариев от футболиста и парижского клуба не было.

4. Лионель Скалони продлил контракт с Аргентиной до ЧМ-2026.

5. Роберт Левандовски не сыграет с «Реалом» в Кубке Испании. Форвард «Барсы» пропустит около 2 недель из-за травмы бедра.

6. Обмен форварда «Чикаго» Патрика Кэйна в «Рейнджерс» находится в разработке, о переходе могут объявить до четверга. Найден третий клуб, который возьмет на себя 25% зарплаты игрока.

7. Игры «Челси» с «Лидсом» и «Боруссией» могут стать решающими для Грэма Поттера. Руководство поддерживает тренера, но игроки сомневаются в нем.

8. НХЛ. «Оттава» забросила 6 шайб «Детройту», Зуб сделал 2 передачи. Все результаты дня – здесь.

9. Валиева, Акатьева, Туктамышева, Кондратюк, Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский выступят в финале Гран-при России.

10. Александр Головин продлил контракт с «Монако» до 2026 года.

11. Жена форварда «Северстали» Даниила Вовченко сбила пятиклассницу на переходе. Женщина заявила, что ДТП произошло не по ее вине.

12. НБА. «Филадельфия» уступила «Майами», «Нью-Йорк» взял верх над «Бостоном» и другие результаты.

13. Фанат «Тоттенхэма» арестован по подозрению в гомофобных кричалках на матче с «Челси».

14. Fan ID оформили более 450 тысяч человек.

15. Матвея Мичкова хотят все клубы НХЛ. Самый активный интерес – от «Анахайма», «Сан-Хосе» и «Чикаго», пишет «Матч ТВ».

16. Совладелец «Милуоки» Марк Ласри за 875 млн долларов продаст 25% акций «Бакс» владельцу клуба НФЛ «Браунс» Джимми Хасламу.

17. Следственный комитет РФ расследует снятие флага России игроком «Львова» Алексеем Дитятьевым в турецком отеле. Он скомкал его и засунул под трибуну.

18. Владимир Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы.

Цитаты дня.

Мостовой о Слуцком: «Все знают, кто он такой, как он пролезает. Ему лучше молчать и ничего не говорить про футбольных людей. Да, он причастен к победам ЦСКА, но все знают как»

Депутат Терюшков против легионеров: «У клубов с госфинансированием не должно быть иностранцев. В частных командах – не больше трех, как в КХЛ»

Жена Вовченко о ДТП: «Все могло быть страшнее, не отверни я вовремя руль. Ответственности с себя не снимаю, приложу все усилия для восстановления здоровья девочки»

«Ложь, обман уже 20 лет – в отставку!» Фанаты «Фенербахче» и «Бешикташа» выступили против правительства Турции

Киоун про «МЮ»: «Это лишь Кубок лиги, а люди заговорили о квадрупле. Посмотрите, кого «Юнайтед» обыграл – «Бернли», «Чарльтон», «Ноттингем»

Федун о судействе с «Локо»: «Спартак» никогда не работал с арбитрами. Стоило мне уйти, стали судить нормально»

Месси о призе The Best: «Награда всей Аргентине за то, что мы сделали в Катаре. Хочу отметить Мбаппе и Бензема – у них прекрасный год»