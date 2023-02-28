Дадонов забросил 5-ю шайбу в сезоне в дебютном матче за «Даллас». У него 5 бросков в створ за 13:57 с «Ванкувером»

забросил 5-ю шайбу в сезоне в дебютном матче за « ».

На днях «Старс» выменяли форварда у «Монреаля», отдав взамен другого российского нападающего – Дениса Гурьянова.

Дадонов дебютировал за техасский клуб в матче регулярного чемпионата с « » (4:5 ОТ).

На его счету стало 19 (5+14) очков в 51 матче сезона. Сегодня Евгений (13:57, 1:35 – в большинстве, «0») нанес 5 бросков в створ ворот.