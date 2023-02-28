Дадонов забросил 5-ю шайбу в сезоне в дебютном матче за «Даллас». У него 5 бросков в створ за 13:57 с «Ванкувером»

Теги Ванкувер Даллас Евгений Дадонов НХЛ Хоккей

Евгений Дадонов забросил 5-ю шайбу в сезоне в дебютном матче за «Даллас».

На днях «Старс» выменяли форварда у «Монреаля», отдав взамен другого российского нападающего – Дениса Гурьянова. 

Дадонов дебютировал за техасский клуб в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (4:5 ОТ). 

На его счету стало 19 (5+14) очков в 51 матче сезона. Сегодня Евгений (13:57, 1:35 – в большинстве, «0») нанес 5 бросков в створ ворот. 

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2 комментария

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Shamarin
Думали, что списали, всё, закончился Дэдонов?
А он ещё бидон в конце сезона подымет, откажется от нового контракта и уедет в СКА)
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Амфитрион
С почином, может покатит, как в лучшие времена во Флориде.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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