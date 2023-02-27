Головин продлил контракт с «Монако» до 2026 года

Теги Монако лига 1 Франция Александр Головин Футбол

Александр Головин продлил контракт с «Монако».

Новое соглашение полузащитника с французским клубом рассчитано до 2026 года.

Срок действия прошлого договора хавбека сборной России истекал в 2024 году.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В текущем сезоне Лиги 1 он провел 24 матча, забил 6 голов и отдал 6 результативных передач.

С подробной статистикой 26-летнего футболиста можно ознакомиться здесь

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24 комментария

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руслан рарк
Ответ San9
Надеюсь, под продажу. Пора валить на повышение. За 5 лет поиграл только во французском чемпионате, да вылетал из Лиги Европы. Это его лучший сезон во Франции, если действительно есть интерес Боруссии, надо цепляться за него руками и ногами.
ахахах какое повышение? Монако его потолок. Причем даже здесь его не хватает на все 90 минут игры- как правило на 70 минуте его меняют. А лучший сезон- потому что более менее без травм в этом году. Все остальные сезоны он играл по циклу: несколько игр- травма -восстановление несколько игр- травма- восстановление
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-3
-3
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vaslover
Может мечтал о АПЛ, но в нынешних реалиях он понимает что попасть в сильнейшую лигу мира россиянину невозможно. Решил видимо не дёргаться. Немного жаль, в Дортмунде было бы очень интересно на него глянуть. С трудом представляю что они заплатят за него скажем под 40-50 миллионов евро, обычно если они так и могут расщедрится то только если впоследствии можно игрока ещё дороже перепродать, но это не совсем Александра история.
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Арсений Элин
От добра добра не ищут! Время покажет верное ли решение!
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Жорег Борщофф
Молодчина. В нужное время в нужном месте. Не испытывает иллюзий и это правильно!
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bengalsckyzh
В Княжестве Монако НЕТ налогообложения. Саша молодец.
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чебурашка
я так понимаю на перепродажу, и для него самого плюс, и для клуба польза
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Pertinax Gandi
Ну предложили продлить, он и продлил. Он основной игрок, а уйти сейчас свободным агентом и искать самому клуб, можно и не найти. Всё правильно сделал, будут интересы со стороны суперклубов - продадут. Не будет - проведёт всю карьеру в Монако, не самый плохой вариант.
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Алексей Александрович
Наврятли по истечению контракта будут предложения из топ клубов, доиграет и вернется в РПЛ ну что ж хоть попробовал
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Redmurza
Ответ Krojf
Сложно осуждать такое решение. Не факт, что интерес Боруссии был настолько конкретным как о нем говорят. А Монако это комфортная жизнь и конкурентная лига
Если будет конкретный интерес и хорошее предложение - контракт будет лишь поводом завысить сумму трансфера, а не обрубить его полностью. Я все же надеюсь увидеть Саню в Германии или Испании
+7
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+7
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Кокич
Ответ ALMANAC
Еще раз продлил?)
Пролонгировал ©
+1
0
+1
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Andrew Petrov
Бабушки королевства монако взметнули чепчики до неприличия
0
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BuTaJIbKa
С одной стороны - молодец, как раз освоился и проводит лучший сезон.
С другой - по причине лучшего сезона мог и на большее замахнуться
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Мистер
Ответ ALMANAC
Еще раз продлил?)
ну да, до 26 года
0
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San9
Надеюсь, под продажу. Пора валить на повышение. За 5 лет поиграл только во французском чемпионате, да вылетал из Лиги Европы. Это его лучший сезон во Франции, если действительно есть интерес Боруссии, надо цепляться за него руками и ногами.
+18
-2
+16
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sabur
Говорили, что трамплин в большой клуб.5 лет он там уже?
0
-7
-7
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Shuller18
Ответ Krojf
Сложно осуждать такое решение. Не факт, что интерес Боруссии был настолько конкретным как о нем говорят. А Монако это комфортная жизнь и конкурентная лига
Да в том-то и дело. Парень кайфует, причем в не самом плохом месте, а для нынешнего уровня российского футбола Монако вообще космос
+18
-2
+16
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блокад блокадыч
я эту новость уже примерно пару дней назад видел)
0
0
0
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Sevuska
Гордость российского футбола 👍
+1
-1
0
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che kaif
Нашел свое место 🇲🇫💪
0
-2
-2
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Андрей Балабаев
Дежавю?
0
-2
-2
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Холден Колфилд
100% заслужил.
+3
-2
+1
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Krojf
Сложно осуждать такое решение. Не факт, что интерес Боруссии был настолько конкретным как о нем говорят. А Монако это комфортная жизнь и конкурентная лига
+37
-2
+35
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seka@
Отличная новость!
+2
-2
0
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ALMANAC
Еще раз продлил?)
+7
-1
+6
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