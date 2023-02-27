Головин продлил контракт с «Монако» до 2026 года
Александр Головин продлил контракт с «Монако».
Новое соглашение полузащитника с французским клубом рассчитано до 2026 года.
Срок действия прошлого договора хавбека сборной России истекал в 2024 году.
Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В текущем сезоне Лиги 1 он провел 24 матча, забил 6 голов и отдал 6 результативных передач.
С подробной статистикой 26-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
С другой - по причине лучшего сезона мог и на большее замахнуться