Головин продлил контракт с «Монако» до 2026 года

продлил контракт с « ».

Новое соглашение полузащитника с французским клубом рассчитано до 2026 года.

Срок действия прошлого договора хавбека сборной России истекал в 2024 году.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В текущем сезоне Лиги 1 он провел 24 матча, забил 6 голов и отдал 6 результативных передач.

С подробной статистикой 26-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.