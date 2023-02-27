Обмен Кэйна в «Рейнджерс» в разработке, о переходе могут объявить до четверга. Найден третий клуб, который возьмет на себя 25% зарплаты Патрика

может стать хоккеистом « » в ближайшее время.

Сообщается, что о переходе американского нападающего в клуб из Нью-Йорка может объявлено в среду или четверг. Обмен находится в процессе разработки.

В последние несколько дней «Рейнджерс» решают вопрос поиска пространства для Кэйна в своей платежной ведомости. Нью-йоркцы обменяли Виталия Кравцова, поместили Джейка Лешишина на драфт отказов.

Кроме того, Райан Карпентер и Брэйден Шнайдер не сыграли в матче против «Лос-Анджелеса» по причине того, что игроки будут отправлены в низшие лиги, а это позволит «Рейнджерс» накопить достаточно места в своей платежке.

Сообщается, что «Рейнджерс» уже нашли третий клуб, который будет вовлечен в трейд – он возьмет на себя 25 процентов зарплаты Кэйна.

Кэпхит 34-летнего хоккеиста составляет 10,5 миллиона долларов.

Кэйн набрал 45 (16+29) очков в 54 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ.