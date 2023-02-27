Обмен Кэйна в «Рейнджерс» в разработке, о переходе могут объявить до четверга. Найден третий клуб, который возьмет на себя 25% зарплаты Патрика

Теги возможные переходы Рейнджерс Чикаго НХЛ Патрик Кэйн Хоккей

Патрик Кэйн может стать хоккеистом «Рейнджерс» в ближайшее время.

Сообщается, что о переходе американского нападающего в клуб из Нью-Йорка может объявлено в среду или четверг. Обмен находится в процессе разработки.

В последние несколько дней «Рейнджерс» решают вопрос поиска пространства для Кэйна в своей платежной ведомости. Нью-йоркцы обменяли Виталия Кравцова, поместили Джейка Лешишина на драфт отказов.

Кроме того, Райан Карпентер и Брэйден Шнайдер не сыграли в матче против «Лос-Анджелеса» по причине того, что игроки будут отправлены в низшие лиги, а это позволит «Рейнджерс» накопить достаточно места в своей платежке.

Сообщается, что «Рейнджерс» уже нашли третий клуб, который будет вовлечен в трейд – он возьмет на себя 25 процентов зарплаты Кэйна.

Кэпхит 34-летнего хоккеиста составляет 10,5 миллиона долларов.

Кэйн набрал 45 (16+29) очков в 54 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ.

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36 комментариев

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Гражданин товарищ барин
Ответ Pink Floyd1276
По источнику догадался.
Не говори)
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Rialto
Ответ ivany4
хлебу усех карешей закадычных подогнали) будут сображать на троих
Ещё Кита с пенсии вернуть, чтобы пацанам Розенбаума в перерыве пел))
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vendigo
Айлендерс?
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antineutrino
я буду смотреть их игры по ночам
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Сельмаш1930
Ответ Амфитрион
Все-таки не пойму, что Рейнджеры отдадут за Кейна, даже если расчистят место в платежке. Ну пики, но их не хватит, кого менять-то?
Надо будет к тому же отсыпать не только Чикаго, но и третьей команде под названием, скажем честно, "Аризона Койотис"))
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Амфитрион
Ответ VirgoProxy
прикол в том, что судя по слухам Кейн сказал руководству Чикаго, что его устраивает в данной ситуации только Рейнджерс. в таком случае, если это так, для Чикаго будет успехом, если взамен Кейна дадут хотя бы мешок шайб и сетку от ворот, в ином случае летом тот бесплатно уйдет
Ну да, запрет на обмен в контракте сильная штука)
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PatologoanatoM
В плане эстетства и ностальгии связка Темы и Кейна это безусловно круто, но в плане результата в по есть вопрос ?Ведь в Блэкхоукс они дальше первого раунда так и не прошли, а когда взяли регулярку, так их Нэшвилл вообще смял и свипнул, Кейн ещё и в по когда последний раз вообще играл ? Когда они в плей-ин некстванов кикнули и дальше потом слились без шансов
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Дима Миронов
Ответ Darkhan Darkhan
Зачем тогда Тарасенко брали?
согласен надо его отправить в Чикаго
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VirgoProxy
Ответ Амфитрион
Все-таки не пойму, что Рейнджеры отдадут за Кейна, даже если расчистят место в платежке. Ну пики, но их не хватит, кого менять-то?
прикол в том, что судя по слухам Кейн сказал руководству Чикаго, что его устраивает в данной ситуации только Рейнджерс. в таком случае, если это так, для Чикаго будет успехом, если взамен Кейна дадут хотя бы мешок шайб и сетку от ворот, в ином случае летом тот бесплатно уйдет
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Pink Floyd1276
Ответ Гражданин товарищ барин
Минесотта, к бабке не ходи
По источнику догадался.
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Амфитрион
Ответ Авл Агерий
У Кейна огромная зарплата и возраст приличный, а в Чикаго наверняка собираются строить новую команду. Поэтому парочку пиков и каких-нибудь молодых игроков за него с лихвой хватит.
Возраст да, часть зарплаты останется на Чикаго, еще и третий клуб привлечь хотят, но все-таки это Кейн и, думается, пару сезонов еще может вполне прилично отыграть. Нет у Нью-Йорка таких пиков, чтобы адекватно заплатить ими.
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ivany4
хлебу усех карешей закадычных подогнали) будут сображать на троих
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Pitts
Кроме того, Райан Карпентер и Брэйден Шнайдер не сыграли в матче против «Лос-Анджелеса» по причине того, что игроки будут отправлены в низшие лиги, а это позволит «Рейнджерс» накопить достаточно места в своей платежке.

Аналитика на уровне. Если бы можно было просто отправить игроков в низшую лигу и таким образом освободить место в платёжке, в АХЛ бы давно ТОП ростеры играли :)
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lock0000
Ответ svaz
эт чего опять Панарину прокачивать Кэйна?)))
Скорее наоборот
+3
-1
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e1ther - e1ther
Ответ Cube Litening C:68X
Соображаешь в этих контрактных делах? Я нет, лишний груз в чердаке..😁
Не соображаю,но тут очевидно,что набирают по максимуму,и придется отдать, если возьмут Кейна,бесплатно,потом,ибо денег нет)
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Cube Litening C:68X
Ответ e1ther - e1ther
Там контракт через колено,явно с забором зарплаты,о чем ты?9
Соображаешь в этих контрактных делах? Я нет, лишний груз в чердаке..😁
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TR31HK
Похоже на этот сезон рейнджеры всё ставят... Тем интереснее смотреть будет этот ПО))))) Бостон, Рейнджерс, Тампа.... За двух последних болею больше)))
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e1ther - e1ther
Ответ J-12
вот это рубилово будет на Востоке в ПО
Печально,на востоке постоянно рубилово,а запад всегда подъезжает,с 4-0,4-1,4-2)))это досадно)
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J-12
вот это рубилово будет на Востоке в ПО
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VovanKrutan
Ответ Albert Bagautdinov
Идут ва-банк в этом году. Пики раздали. Чем будут усиливаться в последующие годы?
Костяк есть на долгие годы. Это Флорида в прошлом сезоне пошла ва-банк теперь мучается с составом. Тем более в следующем сезоне потолок увеличится
+1
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e1ther - e1ther
Ответ Авл Агерий
У Кейна огромная зарплата и возраст приличный, а в Чикаго наверняка собираются строить новую команду. Поэтому парочку пиков и каких-нибудь молодых игроков за него с лихвой хватит.
Там контракт через колено,явно с забором зарплаты,о чем ты?9
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rent56
Думаю Тарасенко или Кейна одного летом оставят.
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Авл Агерий
Ответ Амфитрион
Все-таки не пойму, что Рейнджеры отдадут за Кейна, даже если расчистят место в платежке. Ну пики, но их не хватит, кого менять-то?
У Кейна огромная зарплата и возраст приличный, а в Чикаго наверняка собираются строить новую команду. Поэтому парочку пиков и каких-нибудь молодых игроков за него с лихвой хватит.
+5
-1
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Albert Bagautdinov
Идут ва-банк в этом году. Пики раздали. Чем будут усиливаться в последующие годы?
0
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Brustratt
Если Кейн к рейнджерам, то к Панарину в звено 100%. Ох и красота хоккея ждёт нас, плюс ещё под 20 матчей будет вспомнить что да как было у них в Чикаго. Хотя зачем им время для сыгранности, если там будет на чистом интеллектуальном скилле и интуитивно.
+6
0
+6
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