Ничушкин набрал очки в 5-м матче подряд, сделав передачу в игре с «Вегасом». У него 2+4 на отрезке

набрал очки в 5-м матче подряд, сделав передачу в игре с « ».

Форвард « » ассистировал Нэтану Маккиннону, поразившему пустые ворота в концовке матча регулярного чемпионата с «Голден Найтс» (3:0).

В активе россиянина стало 25 (10+15) очков в 30 играх сезона. В последних 5 матчах – 6 (2+4) баллов.

Сегодня Валерий (18:52, 2:00 – в большинстве, 1:01 – в меньшинстве, «+1») нанес 1 бросок в створ, сделал 2 перехвата и допустил 1 потерю.