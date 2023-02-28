Ничушкин набрал очки в 5-м матче подряд, сделав передачу в игре с «Вегасом». У него 2+4 на отрезке

Теги Колорадо НХЛ Вегас Валерий Ничушкин Хоккей

Валерий Ничушкин набрал очки в 5-м матче подряд, сделав передачу в игре с «Вегасом».

Форвард «Колорадо» ассистировал Нэтану Маккиннону, поразившему пустые ворота в концовке матча регулярного чемпионата с «Голден Найтс» (3:0). 

В активе россиянина стало 25 (10+15) очков в 30 играх сезона. В последних 5 матчах – 6 (2+4) баллов. 

Сегодня Валерий (18:52, 2:00 –  в большинстве, 1:01 – в меньшинстве, «+1») нанес 1 бросок в створ, сделал 2 перехвата и допустил 1 потерю. 

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1 комментарий

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Антон Якимцев
Говрю, как болельщик Avs, смотрящий каждую тигру от и до.
Не в обиду Вэлу, если он вдруг читает спортс, но за действиями и мыслью Маккинона, когда тот с шайбой, Чу-чу не успевает. Единственные люди, кто умеет этот делать в Colorado на постоянной основе - это Рантанен (другая тройка) и Макар (но он травмирован и вообще защитник, хоть и полу). Есть ещё Ландеског, но как он играет мы все уже забыли, к сожалению.

Это не отменяет того, что Валерон отличный хоккеист, со своими сильными сторонами, которые он использует и по праву получил хорошой контракт, но что вижу, то вижу.

Несмотря на то, что три последние шайбы Маккинон забросил с прямых передач Ничушкина, вместе они не смотрятся на мой вкус: Нич суетится, не успевает занять позицию порой, теряет шайбу, лупит во вратаря с хороших пердач/позиций.
Мак слишком быстрый и резко непердсказуемый для него.
+3
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+1
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