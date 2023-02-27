Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы

Владимир Путин подписал указ о присуждении ордена Дружбы актеру Стивену Сигалу.

Соответствующий указ президента РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества наградить орденом Дружбы Сигала Стивена Фредерика», – говорится в документе.

Обладатель 7-го дана в айкидо Стивен Сигал получил российское гражданство в 2016 году.