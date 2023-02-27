Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы
Владимир Путин подписал указ о присуждении ордена Дружбы актеру Стивену Сигалу.
Соответствующий указ президента РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«За большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества наградить орденом Дружбы Сигала Стивена Фредерика», – говорится в документе.
Обладатель 7-го дана в айкидо Стивен Сигал получил российское гражданство в 2016 году.
на ютубе есть видео про него. Гибель карьеры называется
Для всего зарубежного интернета он уже давно стал международной версией Невского,снимающей совершенно бессмысленные фильмы о себе великом.
Советую посмотреть несколько обзоров его фильмов на канале Space Ice в ютубе.Чертовски смешно.
-— Нет, ребята, я не гордый.
Не загадывая вдаль,
Так скажу: зачем мне орден?
Я согласен на медаль...
ватники с восторгом схавают...