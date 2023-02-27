Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы

Теги Владимир Путин Стивен Сигал Политика айкидо Бокс/MMA/UFC

Владимир Путин подписал указ о присуждении ордена Дружбы актеру Стивену Сигалу.

Соответствующий указ президента РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества наградить орденом Дружбы Сигала Стивена Фредерика», – говорится в документе.

Обладатель 7-го дана в айкидо Стивен Сигал получил российское гражданство в 2016 году.

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46 комментариев

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Антон Савельев
После того как всех спас на корабле?
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ivica_sprut
Еееее!
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Виктор Войнов
Я так понимаю, по дружбе))
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Кавабунга Шреддоголовый
Ответ Ivan Balashov
А разве его до этого кто-то хорошим актёром считал?
пока он не начал разрастаться в ширину, он был звездой.
на ютубе есть видео про него. Гибель карьеры называется
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udod
Ответ Ivan Balashov
А разве его до этого кто-то хорошим актёром считал?
оба В осаде - хорошие, качественные боевики, и Сигал со своей невозмутимостью там очень к месту
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Анатолий Magicbrain
Теперь он просто обязан сняться в ремейке своего шедевра освобождая дымящийся крейсер Адмирал Кузнецов!)
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BeastI666I
что я сейчас прочитал?! как в мемасе с поеданием глаз... следующая новость надеюсь про то как Байден наградил Щербакова?
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Ivan Balashov
Ответ Eduard Rastryopin
Сигал уже лет 15 ничего,кроме большой тарелки хавчика,сокрушить не может. Для всего зарубежного интернета он уже давно стал международной версией Невского,снимающей совершенно бессмысленные фильмы о себе великом. Советую посмотреть несколько обзоров его фильмов на канале Space Ice в ютубе.Чертовски смешно.
А разве его до этого кто-то хорошим актёром считал?
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В поисках смысла
с такими друзьями враги не нужны
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Ivan Balashov
Ответ Всеволод Соколов
Стивен Сигал имеет такое же отношение к спорту, как Путин к демократии)))
Ну вроде бы айкидист из него всяко лучше получается, чем актёр.
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Вадим Сидоров
Всегда бесили фильмы с Сигалом - только он молотит, а его не бьют. Никакого драматизма в драках.
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Eduard Rastryopin
Ответ гилберт
Сигал мог бы в одиночку сокрушить неприятеля.
Сигал уже лет 15 ничего,кроме большой тарелки хавчика,сокрушить не может.
Для всего зарубежного интернета он уже давно стал международной версией Невского,снимающей совершенно бессмысленные фильмы о себе великом.
Советую посмотреть несколько обзоров его фильмов на канале Space Ice в ютубе.Чертовски смешно.
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За Путина, за родину
Ответ sticky fingers
А ВВП дзюдо занимался. Теперь каждую новость про него публиковать на спортивном сайте?
Владимир Владимирович многое сделал для российского спорта, новости с ним должны быть на спортивном сайте
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sticky fingers
Ответ За Путина, за родину
Стивен занимался айкидо, а по Матчу фильмы с ним показывают, советую посмотреть. Я всегда включаю
А ВВП дзюдо занимался. Теперь каждую новость про него публиковать на спортивном сайте?
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Verhovn
Ну кстати. А Ван Дамм? Мне кажется достоен. Ахмат подтвердит🤣
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ЭлектроВеник
гляньте видос про Сигала с названием "Чей Крым", смешная озвучка
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Dinamik1
Заслужил.Чем он хуже дзюбы.Оба здорово работают руками правда в разных стилях.
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Verhovn
Я бы ещё Шварценеггера наградил. А - нет. Там дурно отзывается...
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beavers
Орденом Дружбы России и США
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AMG88
Стивен тридцать сребреников ...
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гилберт
Сигал мог бы в одиночку сокрушить неприятеля.
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арап Петра Великого
осталось запустить по ТВ ролик с Сигалом
-— Нет, ребята, я не гордый.
Не загадывая вдаль,
Так скажу: зачем мне орден?
Я согласен на медаль...

ватники с восторгом схавают...
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Джанлука Нальюка
Легенда матч тв
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гилберт
Ответ Neo
Ура. Ура ура
Набрали воздуха!!!
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justbored
Ответ Валентина Николаевна
🤡🤡🤡
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