Глава футбольного союза ДНР: «У нас мобилизация началась 22 февраля, многие футболисты защищают нашу родину. К сожалению, есть погибшие»

Президент Футбольного союза ДНР рассказал о мобилизованных футболистах и тренерах.

– Когда осенью началась волна мобилизации, из многих клубов ПФЛ, было отправлено на проведение СВО достаточно большое количество футболистов. Как с этим обстоят дела в Донецке?

– У нас мобилизация началась 22 февраля, многие футболисты защищают нашу родину.

К сожалению, есть погибшие – и среди тренерского состава. Мой ближайший соратник, главный тренер футбольного клуба «Бажановец» Игорь Валентинович Швыдько погиб под Херсоном. Есть люди, многие воюют.

У нас была мобилизация, люди пошли защищать свою родину. Это факты, многие из них герои, проходили службу в батальоне «Пятнашка». Мобилизация к нам пришла раньше, чем к вам, – сказал .