Глава футбольного союза ДНР: «У нас мобилизация началась 22 февраля, многие футболисты защищают нашу родину. К сожалению, есть погибшие»

Теги премьер-лига Россия происшествия Первая лига Политика Спорт-Экспресс Павел Давыденко Футбол

Президент Футбольного союза ДНР рассказал о мобилизованных футболистах и тренерах.

– Когда осенью началась волна мобилизации, из многих клубов ПФЛ, ФНЛ было отправлено на проведение СВО достаточно большое количество футболистов. Как с этим обстоят дела в Донецке?

– У нас мобилизация началась 22 февраля, многие футболисты защищают нашу родину.

К сожалению, есть погибшие – и среди тренерского состава. Мой ближайший соратник, главный тренер футбольного клуба «Бажановец» Игорь Валентинович Швыдько погиб под Херсоном. Есть люди, многие воюют.

У нас была мобилизация, люди пошли защищать свою родину. Это факты, многие из них герои, проходили службу в батальоне «Пятнашка». Мобилизация к нам пришла раньше, чем к вам, – сказал Павел Давыденко.

80 комментариев

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Андоррский почтальон
Вроде бы сообщали, что сегодня прилетело в ЦИПСО в Броварах и Хмельницком. А их тут как собак нерезаных.
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tankist231
Ответ Екн Лор
До 22 февраля туда шли по личным убеждениям, а с 22 стали грести ВООБЩЕ ВСЕХ. Комментаторы, которые поддерживают СВО, вы бы хотели, чтобы в вашем регионе, городе, всех мужчин, в том числе и вас, забрали под ружьё?
Может по твоему надо жить как кому удобно, забивая на власти, нравится Путин, буду жить по его правилам, нравится навальный буду по его, в 41-ом мы бы с таким подходом точно бы проиграли, половина бы тупо свалила куда нибудь в монголию, Сталин то пожестче был, на финов напал, орали бы тоже нет вобле и тд, и чё мне особенно интересно, евреи не наезжают на свои власти за Палестину, амеры за Ливию, Ирак и тд, жители натовских стран за участие своих военных в конфликтах в афгане и др странах, а вот у нас самые правильные такие, что посбежали в Грузию которая кошмарила абхазов и осетин, в Израиль которые кошмарят Палестину и Сирию и орут путину нет войне, такие лицимеры
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Great ManUtd
Ответ Ru Ru
,,погиб под Херсоном " Что он там делал?
а что тарас из львова делает под Донецком?
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Great ManUtd
Ответ Mikas7
какую армию?досрочные выборы все бы решили абсолютно легитимным способом но он решил сбежать ,на западной небыло попыток отделения и конституцию никто не менял потому применение армии невозможно было .Сепаратизм другое дело,примеры Югославии ,Ичкерии из недавних.
Так а с какого перепуга досрочные выборы? За то, что не захотел плясать под европейскую дудку? Так это его право, он президент, он устанавливает вектор развития государства.
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Ru Ru
,,погиб под Херсоном "
Что он там делал?
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Mikas7
Ответ Great ManUtd
Если бы применил армию - тогда да, ничего не угрожало, но тогда - полный разрыв отношений с западом и возможно пришлось посылать армию уже на запад - успокаивать местных националистов.
какую армию?досрочные выборы все бы решили абсолютно легитимным способом но он решил сбежать ,на западной небыло попыток отделения и конституцию никто не менял потому применение армии невозможно было .Сепаратизм другое дело,примеры Югославии ,Ичкерии из недавних.
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Иван Никитенко
зять Шойгу передает пламенный привет всем защитникам днр
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Антиполитпроект
Ответ RSM-1930
У одних мобилизация это защита Родины, у других "добровольная мобилизация", когда хватают всех подряд для экипажей леопардов.
У одних Родина - это Россия, у других - ()() нелегитимного президента🤡
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Моутиньо оформляет 40
Ответ blaugrana_man
Как он этично обозвал похищение людей на улицах с целью дальнейшей отправки на убой "мобилизацией"
Как ты демагогично придумал пропагандистское определение термину. А на убой или нет - это уже вопрос к качеству всего
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Бухгалтер2021
мальком и клаудиньо теперь могут сыграть за ДНР
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RSM-1930
У одних мобилизация это защита Родины, у других "добровольная мобилизация", когда хватают всех подряд для экипажей леопардов.
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Great ManUtd
Ответ Mikas7
этому ничего не угрожало,думаю даже шансы были бы во втором туре (в случаи ненападения России конечно)
Если бы применил армию - тогда да, ничего не угрожало, но тогда - полный разрыв отношений с западом и возможно пришлось посылать армию уже на запад - успокаивать местных националистов.
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Антиполитпроект
Ответ СИ
Они не только защищают Донбасс, они защищают Россию. Запад ощетинился и к глубокому сожалению надо заканчивать с футболом - перестать тратить огромные деньги на футбол перейти на полулюбительский и всем Футбольным чиновникам, футболистам сотрудникам рфс и РПЛ нужно последовать примерам приведённом в данной статье - взять автоматы в руки и выдвинуться на ллинию соприкосновения. Это рано или поздно но все равно придётся делать. В футболе огромное количество особо тренированных людей способных держать оружие в руках и можно создать дивизии а может быть и армии а высвободившиеся футбольные деньги пойдут на их оснащение. Только так в едином строю мы дойдём до польской границы. Все для фронта все для победы!
А, вот ты где. Надевай скорее красный нос и бегом на арену, твой выход скоро🤡
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ОлесяОлеська
Ответ blaugrana_man
Как он этично обозвал похищение людей на улицах с целью дальнейшей отправки на убой "мобилизацией"
На улицах Украины сейчас крадут насильно, сотни роликов. Ужас конечно, даже страшно. В России хоть такого не было, всё строго по спискам, да и добровольцев тысячи. А в батальонах ДНР там служат и защищают ребята уже давно свою землю.
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Mikas7
Ответ Great ManUtd
Саддам, Каддафи, Милошевич не сбегали - что с ними стало?
этому ничего не угрожало,думаю даже шансы были бы во втором туре (в случаи ненападения России конечно)
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Кеша
Ответ Mancar Camoran 2.0
Семья Ротенбергов, а так же соловьев, миллер, сечин и пр. объявляют вам благодарность за самопожертвование в войне с фашизмом. И два кг пельменей семье.
Тебе даже пельменей никто не пришлет , бедняга
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poolshh
А кого это из ФНЛ и ПфЛ мобилизовали то? Или это военная тайна?)))
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poolshh
Ответ Mancar Camoran 2.0
Семья Ротенбергов, а так же соловьев, миллер, сечин и пр. объявляют вам благодарность за самопожертвование в войне с фашизмом. И два кг пельменей семье.
И шубу жене.
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poolshh
Ответ Монарх_777
Надеюсь жители Донецка довольны тем, что сейчас имеют. Свободы стало больше, новое государство их уважает больше, ценит их права и жизни.
Если это тролинг, то зачёт. А так - нет)
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Great ManUtd
Ответ Mikas7
сбежал гад,никто ж не свергал его
Саддам, Каддафи, Милошевич не сбегали - что с ними стало?
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Mikas7
Ответ Great ManUtd
Ну так 2012 год, время правления пророссийского Януковича, ему бы волю Батьки, искоренил бы националистов за пару лет.
сбежал гад,никто ж не свергал его
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Great ManUtd
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
А чего Таккера Карлсона не посадили в тюрьму? В России - тебя бы сатанистом назвали, посмей ты сказать что-то
Почитай его биографию, там есть очень любопытные факты.
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zhukas58
Что за аббревиатуры странные в названии?
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Great ManUtd
Ответ Екн Лор
А войска Украины что делали в тот момент? Если войска не подчиняются власти, а переходят на сторону националистов, может быть с властью что-то не так?
как войска подчиняются власти есть пример РБ и РФ, в Украине со времён Ющенко как начался бардак, так и продолжается. Янукович мог спокойно ввести войска, арестовать всех зачинщиков и быстренько погасить мятеж - но почему то испугался западной европы.
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СИ
Они не только защищают Донбасс, они защищают Россию.
Запад ощетинился и к глубокому сожалению надо заканчивать с футболом - перестать тратить огромные деньги на футбол перейти на полулюбительский и всем Футбольным чиновникам, футболистам сотрудникам рфс и РПЛ нужно последовать примерам приведённом в данной статье - взять автоматы в руки и выдвинуться на ллинию соприкосновения. Это рано или поздно но все равно придётся делать. В футболе огромное количество особо тренированных людей способных держать оружие в руках и можно создать дивизии а может быть и армии а высвободившиеся футбольные деньги пойдут на их оснащение. Только так в едином строю мы дойдём до польской границы. Все для фронта все для победы!
+6
-3
+3
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