Глава футбольного союза ДНР: «У нас мобилизация началась 22 февраля, многие футболисты защищают нашу родину. К сожалению, есть погибшие»
Президент Футбольного союза ДНР рассказал о мобилизованных футболистах и тренерах.
– Когда осенью началась волна мобилизации, из многих клубов ПФЛ, ФНЛ было отправлено на проведение СВО достаточно большое количество футболистов. Как с этим обстоят дела в Донецке?
– У нас мобилизация началась 22 февраля, многие футболисты защищают нашу родину.
К сожалению, есть погибшие – и среди тренерского состава. Мой ближайший соратник, главный тренер футбольного клуба «Бажановец» Игорь Валентинович Швыдько погиб под Херсоном. Есть люди, многие воюют.
У нас была мобилизация, люди пошли защищать свою родину. Это факты, многие из них герои, проходили службу в батальоне «Пятнашка». Мобилизация к нам пришла раньше, чем к вам, – сказал Павел Давыденко.
Что он там делал?
Запад ощетинился и к глубокому сожалению надо заканчивать с футболом - перестать тратить огромные деньги на футбол перейти на полулюбительский и всем Футбольным чиновникам, футболистам сотрудникам рфс и РПЛ нужно последовать примерам приведённом в данной статье - взять автоматы в руки и выдвинуться на ллинию соприкосновения. Это рано или поздно но все равно придётся делать. В футболе огромное количество особо тренированных людей способных держать оружие в руках и можно создать дивизии а может быть и армии а высвободившиеся футбольные деньги пойдут на их оснащение. Только так в едином строю мы дойдём до польской границы. Все для фронта все для победы!