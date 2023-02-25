Хави о критике выступлений в еврокубках: «Обыграй мы «МЮ» – писали бы, что «Барса» вернулась»

Теги Манчестер Юнайтед Барселона Хави Ла Лига Лига Европы УЕФА Футбол

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал критику выступлений команды в еврокубках.

«Я почти ничего не читал. Критика на меня не влияет. Если бы мы выиграли у «Манчестер Юнайтед», все бы писали, что «Барселона» вернулась, хотя это тоже не совсем так.

Пресса реагирует эмоционально. Мы могли победить, могли проиграть... Сейчас же нам нужно собраться и постараться выиграть Ла Лигу и Кубок Испании.

Но мы принимаем критику, разумеется», – сказал Хави.

Хави во главе «Барселоны» выиграл 4 из 16 матчей в еврокубках

Материалы по теме

34 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vlad
Ответ Vlad
А где же хейтеры Хави, что же молчат они?
Без них ведь ни один пост не обходится. Они ведь не могут просто так читать про Барселону.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mr kovalsky
Ответ Zlatan Ibra
Но вы ж не обыграли
Поражение со вкусом победы💪🏼💪🏼
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
svaz
нет, чтобы признать, что Барселона и тренер провалились, он несёт полную чушь. лично у меня претензия одна почему в матчах с мю, мы видели дежавю матчей с Баварией и Интером, частично ареалом, когда складывается нормальный первый тайм и потом тренер соперников делает ходы и переламывает ход встречи, а чави не может сделать ничего в ответку.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Aleksey001
Почти ничего не читает... Видимо, только избранные ресурсы... Пацаны, признавайтесь, кто из вас Хави??
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вадим Япаев
Смешной человек.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rej1sta
Ответ Razmik Kalashyan
Если бы , … Вы их некогда не обыграйте
До этого же не обыгрывали)
В финалах ЛЧ особенно.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Милчик
Если бы я забил 100 мячей на ЧМ, то был бы лучшим игроком тысячелетия
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
МИХАЛЫЧ
капитан очевидность
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ДЖИН
Согласен . Эти глоры совсем обнаглели. Аха-ха)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
fernando torres the best
Ну обыграли бы, в чем проблема?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мальчик Весёлый
Обыграю Барса Мю, Роналду бы радовался со своими верблюдами
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Михаил Сафонов
Типа это плохо, поэтому решили проиграть?😁😁😁
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Джон Хартсон
Ответ Sergey Troshin
Если бы у бабки был бы ..й, она была бы дедом
была бы родителем номер 2
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
emptinesspetr
Но Барселона не обыграла МЮ. Барселона не вернулась.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
KAIR. BISHKEK
Выиграй Барса требл - вы бы сейчас писали что Барса вернулась
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kyrlumba
Так ты же не выиграл, лол
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
cukken
Кто то должен был проиграть, МЮ лучше и всё. Попытаемся в следующем году.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Seventh
Ответ DolJun
выйграй барса лч - все бы сейчас писали что барса выиграла лч.
йгра
+23
-3
+20
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Seventh
Да Хави, это так и работает
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vlad
А где же хейтеры Хави, что же молчат они?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sergey Troshin
Если бы у бабки был бы ..й, она была бы дедом
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Folio
Ну пресса в общем так и функционирует, да)) Если бы в газете была новость о гипотетической победе, выглядело бы это странно)) А вот что критика не влияет это может быть палкой о двух концах
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
fudoshika
Если бы в Барсе играли роботы - она бы выигрывала все турниры и никогда не уставала
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фёдор Кузнецов
Логично что если вы всех побеждаете то можно сказать о возвращении, но вы то проиграли им
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
выйграй барса лч - все бы сейчас писали что барса выиграла лч.
+48
-11
+37
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий