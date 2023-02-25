Хави о критике выступлений в еврокубках: «Обыграй мы «МЮ» – писали бы, что «Барса» вернулась»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал критику выступлений команды в еврокубках.

«Я почти ничего не читал. Критика на меня не влияет. Если бы мы выиграли у « », все бы писали, что « » вернулась, хотя это тоже не совсем так.

Пресса реагирует эмоционально. Мы могли победить, могли проиграть... Сейчас же нам нужно собраться и постараться выиграть и Кубок Испании.

Но мы принимаем критику, разумеется», – сказал Хави.

Хави во главе «Барселоны» выиграл 4 из 16 матчей в еврокубках