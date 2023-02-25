Хави о критике выступлений в еврокубках: «Обыграй мы «МЮ» – писали бы, что «Барса» вернулась»
Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал критику выступлений команды в еврокубках.
«Я почти ничего не читал. Критика на меня не влияет. Если бы мы выиграли у «Манчестер Юнайтед», все бы писали, что «Барселона» вернулась, хотя это тоже не совсем так.
Пресса реагирует эмоционально. Мы могли победить, могли проиграть... Сейчас же нам нужно собраться и постараться выиграть Ла Лигу и Кубок Испании.
Но мы принимаем критику, разумеется», – сказал Хави.
Хави во главе «Барселоны» выиграл 4 из 16 матчей в еврокубках
В финалах ЛЧ особенно.