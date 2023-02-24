Пес разорвал билеты фаната «Ньюкасла» на финал Кубка лиги. Клуб выдал ему новые, узнав о случившемся

Собака разорвала билеты болельщика « » на финал Кубка лиги.

Фанат «сорок» Алан Карлинг и его жена Джессика пришли домой после матча с «Ливерпулем» и обнаружили, что 11-месячный золотистый ретривер Руди порвал билеты на куски.

«Я открыл дверь и обнаружил, что остатки билетов разбросаны по всему полу. У меня челюсть до пола отвисла. Я не мог в это поверить. Я отправил пса в сад, ни слова ему не сказал, даже в глаза ему не смотрел», – рассказал Алан.

Руди на фоне разорванных билетов. Фото: chroniclelive.co.uk

После случившегося болельщик выложил фото случившегося в соцсети и в шутку отметил, что готов продать собаку за 5 фунтов.

Алан решил обратиться в «Ньюкасл» и рассказать о случившемся. Один из сотрудников узнал болельщика по посту из социальных сетей и сообщил, что клуб уже организовал для него два новых билета на финал.

Алан отметил, что его пост в соцсетях удалили, так как посчитали, что он действительно собирался продать Руди. «Даже если бы я собирался подыскать ему новый дом, то стоит чуть больше 5 фунтов», – отметил фанат.

Финал Кубка английской лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслом» состоится 26 февраля.