Пес разорвал билеты фаната «Ньюкасла» на финал Кубка лиги. Клуб выдал ему новые, узнав о случившемся

Теги Ньюкасл премьер-лига Англия происшествия болельщики Кубок английской лиги животные и спорт собаки Футбол

Собака разорвала билеты болельщика «Ньюкасла» на финал Кубка лиги.

Фанат «сорок» Алан Карлинг и его жена Джессика пришли домой после матча АПЛ с «Ливерпулем» и обнаружили, что 11-месячный золотистый ретривер Руди порвал билеты на куски.

«Я открыл дверь и обнаружил, что остатки билетов разбросаны по всему полу. У меня челюсть до пола отвисла. Я не мог в это поверить. Я отправил пса в сад, ни слова ему не сказал, даже в глаза ему не смотрел», – рассказал Алан.

Руди на фоне разорванных билетов. Фото: chroniclelive.co.uk

После случившегося болельщик выложил фото случившегося в соцсети и в шутку отметил, что готов продать собаку за 5 фунтов.

Алан решил обратиться в «Ньюкасл» и рассказать о случившемся. Один из сотрудников узнал болельщика по посту из социальных сетей и сообщил, что клуб уже организовал для него два новых билета на финал.

Алан отметил, что его пост в соцсетях удалили, так как посчитали, что он действительно собирался продать Руди. «Даже если бы я собирался подыскать ему новый дом, то  стоит чуть больше 5 фунтов», – отметил фанат.

Финал Кубка английской лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслом» состоится 26 февраля.

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22 комментария

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Cemal Mustafaoglu
Английский юмор - это конечно забавно, но я надеюсь бедный песель не будет наказан. Золотистый ретривер , 11 месяцев - это норма , такое поведение
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Кирилл Голивец
Ответ DeltaForce
А что Газзаев забыл в Англии?
Убеждал Алана Ширера признать себя осетином и предлагал ему квартиру во Владикавказе из-за имени
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Гамарджоба Генацвале
Да и пёс с ними, с билетами.
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Lindeman
Ответ Николай Иванов
Не любит Газзаев английский футбол
Или Ньюкасл
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Артём Околович
вместо "Пёс" прочитал "Пеп" и очень сильно удивился
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.ru
так себе новость... вот если бы мыши Fan ID сгрызли...
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Дядя ТУРА
Ответ DeltaForce
А что Газзаев забыл в Англии?
перепутал Алания и Англия
+4
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Дядя ТУРА
Ответ Direct free kick
Сорри за популизм, но Газзаев сам виноват
да кайф же. сам не против лишний раз потроллить Рекса
+3
-3
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Кокич
https://www.youtube.com/watch?v=p0arALE3zxU&t=8s
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Direct free kick
Ответ Дядя ТУРА
это был ожидаемый комментарий, но дико смешной))
Сорри за популизм, но Газзаев сам виноват
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Александр Кудрявцев
Извините но скажу И смех и грех
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вовочка6762
Вот жулик !
Загнал билеты втридорога , а свалил все на собаку !
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Виталий Желтоусов
эта новость заслуживает больше внимания чем все высказывания Мостового вместе взятые)))
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Дядя ТУРА
Ответ Direct free kick
Газзаев что ты делаешь?
это был ожидаемый комментарий, но дико смешной))
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Александр Киричев
Ответ Super Bock
Комментарий удален модератором
аэаэхаэахахаах а потом Неймар такой: поддержите мое пиво
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Super Bock
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Двоечник
Пес оказался болельщиком Ливерпуля
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Ansu Fati
На фото это местный юзер Роман чтоли?))
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-2
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HI MARS
Повестки рвать она умеет?
+3
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Николай Иванов
Не любит Газзаев английский футбол
+24
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Marshall 2.0
Ё!!!
+6
-2
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DeltaForce
А что Газзаев забыл в Англии?
+10
-9
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Direct free kick
Газзаев что ты делаешь?
+79
-12
+67
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