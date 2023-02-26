«Акрон» – «Торпедо». Кутепов и Полубояринов играют. Онлайн-трансляция начнется в 12:00

« » сыграет с « » в гостях в первом этапе 1/4 финала Фонбет Кубка России.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 12:00 по московскому времени.

Победитель пройдет во второй этап четвертьфинала Кубка в нижней сетке (Путь Регионов). Соперником победителя станет одна из проигравших команд в верхней сетке (Путь РПЛ) 1/4 финала.

Статистика Фонбет Кубка России