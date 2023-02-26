«Акрон» – «Торпедо». Кутепов и Полубояринов играют. Онлайн-трансляция начнется в 12:00

Теги ФОНБЕТ Кубок России Торпедо Акрон онлайны Футбол

«Торпедо» сыграет с «Акроном» в гостях в первом этапе 1/4 финала Фонбет Кубка России.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 12:00 по московскому времени.

Победитель пройдет во второй этап четвертьфинала Кубка в нижней сетке (Путь Регионов). Соперником победителя станет одна из проигравших команд в верхней сетке (Путь РПЛ) 1/4 финала.

Акрон – Торпедо
Дата проведения
26 февраля, 12.00, «Stadion Kristall Zhigulyovsk»
Онлайн матча
АкронЗуев, Ходжаниязов, Волков, Песегов, Чудин, Савичев, Палиенко, Азаров, Макаров, Полубояринов, Эльдарушев.
ТорпедоШляков, Довбня, Кутепов, Журавлев, Юзепчук, Кожемякин, Кухарчук, Нетфуллин, Орехов, Караев, Турищев.

Статистика Фонбет Кубка России

1 комментарий

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Сергей Невыездной
Там из кубка кто-нибудь вылетел?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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