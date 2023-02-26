«Акрон» – «Торпедо». Кутепов и Полубояринов играют. Онлайн-трансляция начнется в 12:00
«Торпедо» сыграет с «Акроном» в гостях в первом этапе 1/4 финала Фонбет Кубка России.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 12:00 по московскому времени.
Победитель пройдет во второй этап четвертьфинала Кубка в нижней сетке (Путь Регионов). Соперником победителя станет одна из проигравших команд в верхней сетке (Путь РПЛ) 1/4 финала.
- Дата проведения
- 26 февраля, 12.00, «Stadion Kristall Zhigulyovsk»
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Акрон –
Зуев, Ходжаниязов, Волков, Песегов, Чудин, Савичев, Палиенко, Азаров, Макаров, Полубояринов, Эльдарушев.
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