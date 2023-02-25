Ташуев о 6-м месте «Ахмата»: «Хотим бороться за более высокие цели. Настрой боевой»

Теги премьер-лига Россия Ахмат Сергей Ташуев Футбол

Главный тренер «Ахмата» высказался о задаче клуба в сезоне Мир РПЛ.

– Сейчас «Ахмат» в 3 очках от четвертого места. Насколько реально команде побороться за место в первой пятерке?

– Весенний этап более сложный. Клубы усиливаются, консолидируются, решают локальные задачи. Команды, которые в нижней части таблицы и ведут борьбу за выживание, становятся более опасными, вгрызаются за каждое очко.

Мы хотим бороться за более высокие цели, не удержаться на шестом месте, а подняться вверх. Это нормальный барьер, который нужно преодолевать. Настрой у всех боевой, ребята настроены, будем биться, а там поле рассудит, – сказал Сергей Ташуев.

7 комментариев

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tankist231
Ахмат вполне добротная команда, удивляюсь что она редко даже в топ 8 попадает
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Григорий Геник
Эти бойцы умеют бороться.
+1
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BigPapa
Ответ BigPapa
В Чечне кроме Ахмата другие названия есть?)
Заранее извиняюсь
+4
0
+4
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BigPapa
В Чечне кроме Ахмата другие названия есть?)
0
0
0
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muslim95
Ответ Ебздрогыч
Ахмат хочет бороться - это вполне естественно. Можно и в стойке, но бороться как-то попривычнее
Ну да, а остальные у нас в РПЛ не бодаются , а играют атакующий, искомётный футбол, плетя футбольные кружева и демонстрируя феерический футбол?
+3
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Ебздрогыч
Ахмат хочет бороться - это вполне естественно. Можно и в стойке, но бороться как-то попривычнее
+3
-1
+2
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Мосгорсуд
Ну что, вполне реально, Ахмат очень колючая и крепкая команда, и испортить настроение может любому клубу из верхней части таблицы
+5
-2
+3
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