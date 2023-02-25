Ташуев о 6-м месте «Ахмата»: «Хотим бороться за более высокие цели. Настрой боевой»

Главный тренер «Ахмата» высказался о задаче клуба в сезоне Мир .

– Сейчас « » в 3 очках от четвертого места. Насколько реально команде побороться за место в первой пятерке?

– Весенний этап более сложный. Клубы усиливаются, консолидируются, решают локальные задачи. Команды, которые в нижней части таблицы и ведут борьбу за выживание, становятся более опасными, вгрызаются за каждое очко.

Мы хотим бороться за более высокие цели, не удержаться на шестом месте, а подняться вверх. Это нормальный барьер, который нужно преодолевать. Настрой у всех боевой, ребята настроены, будем биться, а там поле рассудит, – сказал .