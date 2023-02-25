Карло Анчелотти: «Реал» собирается бороться за все титулы. Направим всю энергию, чтобы выиграть Ла Лигу»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Карло Анчелотти заявил, что «Реал» продолжит борьбу за титул Ла Лиги.

«Все знают, насколько для «Реала» важна Лига чемпионов. Но это не значит, что мы не собираемся бороться за все титулы.

Мы собираемся направить всю свою энергию на то, чтобы выиграть Ла Лигу. Мы планируем бороться во всех турнирах, хоть в Ла Лиге у нас нет преимущества», – сказал тренер «Мадрида».

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4 комментария

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Адепт Суперлиги
- Да пребудет с нами сила, - добавил Анчелотти
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Der Nrtu
Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит, что все обман и на ставках невозможно заработать))))
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Пушка_Кутепова
Ждем камбек
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-2
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Firdavs Khursanov
Надо будет повторить успехи 2022 года
+2
-4
-2
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