Карло Анчелотти: «Реал» собирается бороться за все титулы. Направим всю энергию, чтобы выиграть Ла Лигу»
Карло Анчелотти заявил, что «Реал» продолжит борьбу за титул Ла Лиги.
«Все знают, насколько для «Реала» важна Лига чемпионов. Но это не значит, что мы не собираемся бороться за все титулы.
Мы собираемся направить всю свою энергию на то, чтобы выиграть Ла Лигу. Мы планируем бороться во всех турнирах, хоть в Ла Лиге у нас нет преимущества», – сказал тренер «Мадрида».
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