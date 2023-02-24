Никитин о священнике в «Химках»: «Кто-то зовет батюшку, кто-то режет барашка – это есть во всех командах. В «Амкаре» батюшка поставил иконы в раздевалке, мы молились»

в интервью Sports.ru рассказал о приглашении священника в «Химки».

31-летний защитник ранее выступал за «Уфу» и « », а в феврале перешел в « » из Боснии и Герцеговины.

– Когда «Химки» не побеждали 14 матчей подряд, руководство пригласило на стадион батюшку.

– Мы все его видели. Но я не понимаю, что вызывает удивление? Ты думаешь, такое только в «Химках»? Это есть во всех командах. Только кто-то зовет батюшку, кто-то режет барашка. За карьеру я видел столько обрядов…

В одной команде мы проигрывали, перед очередной игрой был заезд в гостиницу. На вечерней прогулке тренер раздал бумажки и попросил написать, чего каждый боится на поле.

Мы написали, он собрал листочки, бросил в урну, поджег и сказал: «Все, это сгорело, этого больше нет». На следующий день мы выиграли 3:0 или 3:1.

В « » при Гаджиеве была тяжелая серия – 6 очков до зоны стыковых матчей. Тоже позвали батюшку в раздевалку. Он читал молитвы, поставил иконы, мы все молились. После этого: 7 матчей – 6 побед.

Еще одна история – из « ». Там все выезды начинались рано утром, потому что летели до Москвы, оттуда – в другой город. Нас забирали из дома в пять утра.

В команде – все приезжие, все живут плюс-минус в одном районе. Но был один местный парнишка, который жил на окраине – вообще не по пути в аэропорт. Мы заехали за ним, погнали на выезд и выиграли 1:0.

На следующий выезд он не поехал из-за травмы. Автобус собрал всех, кроме него, пора двигаться в сторону аэропорта. Но тренер сказал: «Не, давайте на фарт по тому же маршруту, что и в прошлый раз». В итоге мы делали часовой круг и благополучно проиграли – 0:3.

Просто из «Химок» утекало много информации. А так все обычно: после предыгровой тренировки мы собирались ехать в отель. Кто-то зашел в автобус, кто-то еще лежал на процедурах. В этот момент зашел батюшка. Его видели в раздевалке и столовой, – сказал Никитин.

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