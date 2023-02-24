Никитин о священнике в «Химках»: «Кто-то зовет батюшку, кто-то режет барашка – это есть во всех командах. В «Амкаре» батюшка поставил иконы в раздевалке, мы молились»

Теги Амкар Химки премьер-лига Россия Первая лига высшая лига Босния и Герцеговина Енисей Sports.ru Алексей Никитин Тузла Сити религия Футбол

Алексей Никитин в интервью Sports.ru рассказал о приглашении священника в «Химки».

31-летний защитник ранее выступал за «Уфу» и «Химки», а в феврале перешел в «Тузла Сити» из Боснии и Герцеговины.

– Когда «Химки» не побеждали 14 матчей подряд, руководство пригласило на стадион батюшку.

– Мы все его видели. Но я не понимаю, что вызывает удивление? Ты думаешь, такое только в «Химках»? Это есть во всех командах. Только кто-то зовет батюшку, кто-то режет барашка. За карьеру я видел столько обрядов…

В одной команде мы проигрывали, перед очередной игрой был заезд в гостиницу. На вечерней прогулке тренер раздал бумажки и попросил написать, чего каждый боится на поле.

Мы написали, он собрал листочки, бросил в урну, поджег и сказал: «Все, это сгорело, этого больше нет». На следующий день мы выиграли 3:0 или 3:1.

В «Амкаре» при Гаджиеве была тяжелая серия – 6 очков до зоны стыковых матчей. Тоже позвали батюшку в раздевалку. Он читал молитвы, поставил иконы, мы все молились. После этого: 7 матчей – 6 побед.

Еще одна история – из «Енисея». Там все выезды начинались рано утром, потому что летели до Москвы, оттуда – в другой город. Нас забирали из дома в пять утра.

В команде – все приезжие, все живут плюс-минус в одном районе. Но был один местный парнишка, который жил на окраине – вообще не по пути в аэропорт. Мы заехали за ним, погнали на выезд и выиграли 1:0.

На следующий выезд он не поехал из-за травмы. Автобус собрал всех, кроме него, пора двигаться в сторону аэропорта. Но тренер сказал: «Не, давайте на фарт по тому же маршруту, что и в прошлый раз». В итоге мы делали часовой круг и благополучно проиграли – 0:3.

Просто из «Химок» утекало много информации. А так все обычно: после предыгровой тренировки мы собирались ехать в отель. Кто-то зашел в автобус, кто-то еще лежал на процедурах. В этот момент зашел батюшка. Его видели в раздевалке и столовой, – сказал Никитин.

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10 комментариев

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sladkiy
Вот оказывается как Амкар воскрес
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Николай Иванов
Кто барашков режет догадываемся дон
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Геннадий Тимченко
Ответ Lindeman
Блин, прочитал как: "Кто-то то зовёт батюшку, кто-то то режет батюшку - это есть во всех командах".
это если он "проотвечался"❓ну тогда есть смысл звать - знает, что если не помог - спросят по полной 🤣👍
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Олег Мохов
православнутость в 21 веке-это диагноз
+7
-2
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кuraakula belov
Могу допустить что такое имеет место быть, но Терешков устроил из таинства шоу, за что и хейт
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damondiamond
мб тренироваться стоило
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OldRedWhite
Гаджиев и Батюшка !
Это покруче , чем Ленин и Печник …
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Lindeman
Блин, прочитал как: "Кто-то то зовёт батюшку, кто-то то режет батюшку - это есть во всех командах".
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HI MARS
Не поможет.Это фейковые священники,которые топят за войну
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Barsa! bolshe chem klub
Чтобы получить просимое, не обязательно следовать определенному набору правил.
Привозить батюшку на стадион и тп...
Главное — быть в живом общении с Богом, а не механически вычитывать акафист. Вы можете просто искренне помолиться, и Господь услышит Вас.

и да... чтоб победить надо получше играть
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