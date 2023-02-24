Месси не намерен идти на снижение зарплаты по новому контракту с «ПСЖ». Лео получает 38 млн евро в год

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА деньги Футбол

Лионель Месси и «ПСЖ» пока не договорились о новом контракте.

По информации Le Parisien, аргентинец не примет решения до ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией». Утверждается, что вылет из турнира может подтолкнуть его к уходу из клуба.

Переговоры затягиваются из-за зарплаты 35-летнего форварда. Месси получает 38 миллионов евро в год после уплаты налогов и не намерен идти на ее снижение.

В 19 матчах нынешнего сезона Лиги 1 Лионель забил 11 голов и отдал 10 результативных передач. Его статистика – здесь

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28 комментариев

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Holy Diver
Подписать гения30 - 38 миллионов в год. Два подряд вылета в 1/8 ЛЧ - бесценно.
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nobrainnopain
Пора в Саудовскую Аравию, там дадут больше
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Роман
Алчный гном.
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Станислав Л
Ответ Sevuska
Лео в этом уж очень много четвёрок нахватал . На таком уровне никто авансом платить не будет 👍
ты открой таблицу лучших игроков Лиги 1 - если не видел её раньше
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Artuom Batishev
Ответ Геннадий Тимченко
так это получается М. в знак протеста пенальти в 1/8 с Реалом не забил и обеспечил вылет из ЛЧ❓🤔
Кто знает... Может он один из тех, кто не хочет побед в ЛЧ от клубов вроде ПСЖ и МС...)
+1
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инок
Лео чемпион мира - имет полное право торговаться с шейхами ПСЖ...
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Yuri Ten
Бедные шейхи разорятся наверное
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Artuom Batishev
Ответ Экспертное мнение
Я хоть и нейтральный фанат Бетиса, но... Неймар+Мбаппе = 400 млн евро. Лучше бы это заплатили Лео Месси, он бы никогда не смог слить чемпионат Франции Лиллю.
Для ПСЖ чемп не актуален. Им бы ЛЧ...
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Sevuska
Лео в этом уж очень много четвёрок нахватал .
На таком уровне никто авансом платить не будет 👍
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Геннадий Тимченко
Ответ Artuom Batishev
Точно) Опустил ПСЖ с финала/полуфинала ЛЧ до 1/8... надбавку ему за это!!!
так это получается М. в знак протеста пенальти в 1/8 с Реалом не забил и обеспечил вылет из ЛЧ❓🤔
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Fox_Mulder_12
Ответ Isa Babaev
Вы, фанаты
Я не фанат Месси, но давай пример, мою цитату. Можешь пойти дальше и поискать цитаты других мессифанов, которые говорили, что Лео готов играть за еду.
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Dimario
Доить межок не бросим -- 1 4 . .
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Momos
Надо ПСЖ карлика сплавлять. Фактически Месси со своим дружком любителем ночных клубов только ограничивают Мбаппе. Пускай либо к верблюдам едет, либо на историческую родину доигрывать, как раньше хотел.
В чемпионате и без него справятся, в в ЛЧ от Месси толку мало.
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Экспертное мнение
Ответ dr. cage
Любой глор Лео: "Лео в соло тащит Париж.. До его прихода они даже чемпионами не были.. Естественно, что ему нужно больше платить."
Я хоть и нейтральный фанат Бетиса, но... Неймар+Мбаппе = 400 млн евро. Лучше бы это заплатили Лео Месси, он бы никогда не смог слить чемпионат Франции Лиллю.
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OKayDoodle
А с чего ему идти на снижение то? Да, ничего сверхестественного он за ПСЖ не делает, но на свои деньги он играет точно
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Artuom Batishev
Ответ Бестрофейник 19/20
И так мизер получает. Куда ещё ниже?! Невиданные достижения были у ПСЖ. Вот же неблагодарные
Точно) Опустил ПСЖ с финала/полуфинала ЛЧ до 1/8... надбавку ему за это!!!
+5
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Isa Babaev
Ответ Fox_Mulder_12
Кто говорил?
Вы, фанаты
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Комил Мирзаев
Месси иметь полную прав всё таки лучше игрок история футбол!!!
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RealJon
Мне безразлично на Месси, но было бы очень глупо со стороны Месси пойти на снижение, особенно когда твой наниматель арабы у которых 40млн считается ежегодной тратой на коммунальные ))))
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Farkhod Tursunkulov
Думаю Месси после ЧМ сейчас на таком уровне что кроме спортивных результатов (11+10) приносит ПСЖ еще и медийную пользу сопоставимую его трем зарплатам. Поэтому шейхи тоже не дураки, им тоже выгодно иметь в клубе Месси
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Direct free kick
Добро пожаловать в Саудовскую Аравию
0
-3
-3
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Геннадий Тимченко
Ответ vallabaza
а говорили что чуть ли не за еду играет и готов отказаться от неё...
просто не хочет меньше получать лучшего бразильского игрока 🤷
+2
-1
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Адепт Суперлиги
Доить мешок - значит по полной доить
+7
-1
+6
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dr. cage
Любой глор Лео: "Лео в соло тащит Париж..
До его прихода они даже чемпионами не были..
Естественно, что ему нужно больше платить."
+1
-6
-5
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Fox_Mulder_12
Ответ vallabaza
а говорили что чуть ли не за еду играет и готов отказаться от неё...
Кто говорил?
+17
-5
+12
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