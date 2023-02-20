Глава «Локо» о Fan ID: «Оформил за 7 минут в МФЦ. Это часть нашей цифровой жизни, как покупка билетов на самолет по паспорту»

Глава совета директоров « » Юрий Нагорных прокомментировал введение Fan ID.

«Понимаете, закон уже принят. Мы законопослушные граждане. «Локомотив» старается создать максимально удобные условия для болельщиков.

Сегодня сложностей с получением Fan ID нет, я оформил еще в августе прошлого года – ушло на это семь минут в МФЦ.

Личные данные? Когда покупаем билеты на самолет, то не задумываемся, что делаем это по паспорту. Наверное, сегодня это некая часть нашей цифровой жизни.

На чемпионате мира в 2018 году ни у кого не возникало проблем с паспортом болельщика. Наверное, должно пройти время, чтобы все привыкли к нововведению», – сказал Нагорных.