Глава «Локо» о Fan ID: «Оформил за 7 минут в МФЦ. Это часть нашей цифровой жизни, как покупка билетов на самолет по паспорту»
Глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал введение Fan ID.
«Понимаете, закон уже принят. Мы законопослушные граждане. «Локомотив» старается создать максимально удобные условия для болельщиков.
Сегодня сложностей с получением Fan ID нет, я оформил еще в августе прошлого года – ушло на это семь минут в МФЦ.
Личные данные? Когда покупаем билеты на самолет, то не задумываемся, что делаем это по паспорту. Наверное, сегодня это некая часть нашей цифровой жизни.
На чемпионате мира в 2018 году ни у кого не возникало проблем с паспортом болельщика. Наверное, должно пройти время, чтобы все привыкли к нововведению», – сказал Нагорных.
Или может служителей правопорядка вдруг на и около стадиона не будет?
Никто нас не пасет,
Мы таем словно свечки,
Кто же нас спасет?
Спасите несчастных овечек.
Ме-ме.
Цветочки луговые,
Мирные стада,
И мышки полевые
Снуют туда-сюда.
Не встретишь прелестней местечек.
Ме-ме.
Годно кабинетчик набрасывает )
Если ввести Fly ID - это же резко повысит безопасность в аэропортах и самолетах. Паспорта не достаточно!
Такая ведь логина на футболе работает, почему не в других областях?