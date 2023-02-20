Глава «Локо» о Fan ID: «Оформил за 7 минут в МФЦ. Это часть нашей цифровой жизни, как покупка билетов на самолет по паспорту»

Теги Локомотив премьер-лига Россия болельщики Юрий Нагорных Спорт-Экспресс Fan ID Футбол

Глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал введение Fan ID.

«Понимаете, закон уже принят. Мы законопослушные граждане. «Локомотив» старается создать максимально удобные условия для болельщиков.

Сегодня сложностей с получением Fan ID нет, я оформил еще в августе прошлого года – ушло на это семь минут в МФЦ.

Личные данные? Когда покупаем билеты на самолет, то не задумываемся, что делаем это по паспорту. Наверное, сегодня это некая часть нашей цифровой жизни.

На чемпионате мира в 2018 году ни у кого не возникало проблем с паспортом болельщика. Наверное, должно пройти время, чтобы все привыкли к нововведению», – сказал Нагорных.

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10 комментариев

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shishovv
Какие чмудаки там сидят, еще пытаются примеры привести клоунские))
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Ковид 07.10.52
О ...организатора допинговой программы ОИ14 подогнали для рекламы фан -айди...совсем о репутации не думают...А вообще интересно, как это иностранное словечко на русский будут переделывать после закона о иностранных словечках...там и президент с федерацией попадают под злословие...ненавистного Запада...
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Денис Давыдов
Никто не будет привыкать к этому хламу, не обольщайся
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Питекантроп
Проводницы столпились у входа в мфц, мечтают оформить аусвайс
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Marcus Varro
В кино или театр, или в магазин тоже нужно по ID ходить? Чем стадион то так выделяется?
Или может служителей правопорядка вдруг на и около стадиона не будет?
+3
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+3
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error505
главные слова "по паспорту"
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Recreated
Мы бедные овечки,
Никто нас не пасет,
Мы таем словно свечки,
Кто же нас спасет?
Спасите несчастных овечек.
Ме-ме.

Цветочки луговые,
Мирные стада,
И мышки полевые
Снуют туда-сюда.
Не встретишь прелестней местечек.
Ме-ме.
+2
0
+2
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21Savage
Пхахахахха
Годно кабинетчик набрасывает )
+6
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Полуэктов Пётр
Так почему билет в самолет по паспорту, а не по Fly ID?
Если ввести Fly ID - это же резко повысит безопасность в аэропортах и самолетах. Паспорта не достаточно!
Такая ведь логина на футболе работает, почему не в других областях?
+16
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андрэ
ты ещё скажи что в пятёрочку ходишь сам за продуктами
+16
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