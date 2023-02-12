У Бентанкура подозревают травму «крестов». Хавбек «Тоттенхэма» может пропустить более полугода
Родриго Бентанкур может пропустить 6 месяцев из-за травмы.
В матче 23-го тура АПЛ против «Лестера» (1:4) полузащитник «Тоттенхэма» получил травму колена и был заменен на 65-й минуте.
Как сообщает Sky Sports, Бентанкур мог повредить крестообразные связки. В случае, если опасения подтвердятся, восстановление займет как минимум полгода.
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